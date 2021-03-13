ضياء رشوان ناعيا عباس الطرابيلي: ساهم في الدفاع عن المهنة ورفع شأنها

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، والذي رحل عن عالمنا الجمعة عن عمر يناهز 86 عاما.





وقال رشوان، إن الكاتب الراحل ساهم على مدار سنوات عدة في رفع شأن مهنة الصحافة باسهامات كثيرة وشارك مع الرواد الأوائل في دفاع عن الزملاء الصحفيين من خلال التصدي للعديد من الازمات التي واجهتهم.





وتابع: كما شارك بمقالاته اليومية في العديد من الصحف المصرية مقدما رؤى وحلول لقضايا تهم الوطن والمواطن.





وأضاف: إذ ننعي الفقيد، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لجموع الصحفيين في مصر والعالم العربي وبالخصوص الزملاء في صحيفة الوفد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.