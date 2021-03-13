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فن

شاهد.. مي سليم تشارك متابعيها بإطلالة جديدة لها

السبت 13/مارس/2021 - 03:04 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة مي سليم متابعيها بـ صورة جديدة لها عبر  حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتفاعل مع الصورة،عدد كبير من متابعي مي سليم. 

وكانت الفنانة مي سليم، قد أشارت في تصريح خاص لها، إلى أنها تستعد للسفر خلال الفترة المقبلة،استعدادا لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل «لحم غزال" المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

مسلسل «لحم غزال» تدور أحداثه في قالب اجتماعي، والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية. 
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