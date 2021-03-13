أكثر من 160 لاعبا من 17 محافظة ببطولة المناطق الأولى للشطرنج أون لاين

تنطلق اليوم بطولة المناطق الأولي للشطرنج اون لاين والتي ينظمها الإتحاد المصري للشطرنج برئاسة د هشام الجندي يومي السبت 13 و20 مارس من الساعة السابعة حتي التاسعة مساء علي موقع. Lichess





بمشاركة أكثر من 160 لاعب من مختلف أنحاء الجمهورية ممثلين لمناطق ( القاهره-الجيزه- بورسعيد - كفر الشيخ- القليوبيه -الشرقيه- المنيا -الغربيه-سوهاج-اسيوط- الدقهليه-الأقصر -دمياط -اسوان - الاسكندرية-قنا - البحر الأحمر )..





تشهد البطوله مشاركة عدد 2 استاذ دولي IM واستاذ إتحادي FM وتواجد مميز لفئة السيدات بمشاركة 16 لاعبة بالإضافة لمشاركة أكثر من 50 ناشئ مستقبل رياضة الشطرنج المصري





وأشارت د مني اللبودي مدير البطوله انه تم تخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين للفئات رجال - سيدات- ناشئين تحت 14 بالإضافة لكؤوس وشهادات تقدير للمناطق أصحاب المراكز من الاول للثالث وعمل إجتماع فني تحضيري لأعضاء اللجنه المنظمة مع المشاركين بمشاركة رئيس لجنة الحكام محمد فاروق استمعنا خلاله لاستفسارات المشاركين والرد عليها مع اعطاء التعليمات النهائيه وتذليل كل العقبات قبل بداية البطولة تسيهلا ودعما لقطاع عريض من عشاق رياضة الشطرنج. .





يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم كل من د هشام الجندي (رئيسا) - لواء د يوسف وصال (نائبا)- د مني اللبودي ( مدير البطولة )- م /سامي يونس (مدير ا فنيا )-احمد عباس مسئول الإعلام - جابر منير ( مدير الموقع)-محمد فاروق رئيس الحكام - محمود جمعة وأ هاله عبد الواحد - علاقات عامة بجانب نخبة من الحكام المميزين هم حكم دولي ( يوسف نادر - مها محمود ) - حكم اتحادي محمد ناصر - حكم وائل المنشاوي.