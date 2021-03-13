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محافظات

تلبية لرغبة المواطنين.. هدم سور الكورنيش الشرقي بسوهاج

السبت 13/مارس/2021 - 04:42 م
هدم سور الكورنيش
هدم سور الكورنيش الشرقي بسوهاج
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أنغام الجنايني
بدأت محافظة سوهاج في هدم سور الكورنيش الشرقي الذي أثار غضب المواطنين ما جعلهم يدشنون ضجة حول مشروع "شارع مصر" على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد استجاب لمقترحات أهالي الإقليم حول المشروع الذي يتم تنفيذه إهداء من شركة "صقر" التابعة للهيئة العربية للتصنيع "وزارة الإنتاج الحربي"، لابناء سوهاج.

وتم التنسيق مع الجهة المُنفذة للمشروع وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال" بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، علمًا بأن الهدف من انشاءه حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الاندفاع ناحية الشارع.

وأكد "الفقي" أن المشروع لن يتعارض اطلاقًا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي وابناء سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات.

وذلك بالإضافة إلى مناطق استراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تُساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة مثل "مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الانشطة".


كما أن المشروع متاح ومفتوح أمام جميع أهالي المحافظة للدخول بالمجان، ودون أي رسوم أو أعباء مالية، والمشروع بالكامل يهدف لخدمة جميع رواد الكورنيش، كما أن المشروع توجه تنفيذي عام بجميع المحافظات، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات وأخرها بكورنيش محافظة المنيا، علما بأن المشروع سيتم تنفيذه بسوهاج علي جزء  من الكورنيش الشرقي ملاصق لنادى هيئة قضايا الدولة بمسافة ٣٠٠ متر من الناحية القبلية وليس كل الكورنيش كما يعتقد البعض.
تلبية لرغبة المواطنين.. هدم سور الكورنيش الشرقي بسوهاج
تلبية لرغبة المواطنين.. هدم سور الكورنيش الشرقي بسوهاج
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