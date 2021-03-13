تلبية لرغبة المواطنين.. هدم سور الكورنيش الشرقي بسوهاج

بدأت محافظة سوهاج في هدم سور الكورنيش الشرقي الذي أثار غضب المواطنين ما جعلهم يدشنون ضجة حول مشروع "شارع مصر" على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد استجاب لمقترحات أهالي الإقليم حول المشروع الذي يتم تنفيذه إهداء من شركة "صقر" التابعة للهيئة العربية للتصنيع "وزارة الإنتاج الحربي"، لابناء سوهاج.





وتم التنسيق مع الجهة المُنفذة للمشروع وسيتم تغيير التصميم الخاص بالسور الخارجي واستبداله بسور من "الكريتال" بما يتناسب مع طبيعة المكان بحيث لا يحجب رؤية الكورنيش، علمًا بأن الهدف من انشاءه حماية مرتادي المكان وخاصة الأطفال من الاندفاع ناحية الشارع.





وأكد "الفقي" أن المشروع لن يتعارض اطلاقًا مع طبيعة الكورنيش كمتنفس طبيعي ومتنزه لأهالي وابناء سوهاج، حيث يشمل متنزه ترفيهي كامل للأسر والشباب والأطفال، وممشى، ولاندسكيب، ومنطقة استراحات أمام شاشة عملاقة لعرض محتويات ترفيهية ومباريات.





وذلك بالإضافة إلى مناطق استراحات لاستيعاب أكبر عدد من الجماهير، هذا بجانب وحدات تجارية ذات شكل حضاري متطور تُساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتصلح لأنشطة تجارية متعددة مثل "مطاعم، كافيهات، وحدات لبيع العصائر والمشروبات، والأنتيكات، وحدات للتصوير، وغيرها من الانشطة".







