إصابة مدافع سموحة بقطع في الرباط الصليبي

تعرض أحمد جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لقطع في الرباط الصليبي عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة نادي أسوان ببطولة الدوري.





وخضع اللاعب لكافة الفحوصات التي أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.





وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تحمل كافة التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب لحين عودته من جديد إلى صفوف الفريق.





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، فوزا تاريخيا على ضيفه أسوان بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء امس الجمعة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدورى الممتاز.





افتتح حسام حسن سجل الأهداف من ضربة جزاء، سددها على يمين حارس مرمى فريق أسوان، معلنا عن تقدم سموحة، وقبل أن ينتهى الشوط الأول راوغ أحمد عبد القادر دفاعات أسوان بمهارته المعهودة ووضع الكرة بيسراه داخل شباك المنافس، ثم أضاف عبد القادر ثالث أهداف سموحة وثانى أهدافه فى الدقيقة 47 بتسديدة مرت على يسار عمر رضوان حارس أسوان، وفى الدقيقة 54 سجل حسام حسن ثانى أهدافه من كرة طولية، ضربت دفاعات أسوان ولم يجد صعوبة فى توجيهها لشباك الفريق الضيف، وفى الدقيقة 60 يختتم عبد الكبير الوادى سجل الأهداف من تمريرة متقنة لمصطفى فتحى، تسلمها الوادى وراوغ مدافع أسوان وسدد الكرة داخل الشباك.



