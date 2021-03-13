أخبار التكنولوجيا.. تقارير : آبل تتجسس على بيانات مستخدميها الشخصية.. ووان بلس تعتمد هواتف OnePlus 9 تمهيدا لإطلاقها

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حكم قاضى في واشنطن بشطب شركة "شاومي" الصينية، للهواتف الذكية مؤقتا من القائمة السوداء،التي أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

حكم قاضى في واشنطن بشطب شركة "شاومي" الصينية، للهواتف الذكية مؤقتا من القائمة السوداء،التي أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



