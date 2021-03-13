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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تقارير : آبل تتجسس على بيانات مستخدميها الشخصية.. ووان بلس تعتمد هواتف OnePlus 9 تمهيدا لإطلاقها

السبت 13/مارس/2021 - 06:00 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


تعمل شركة Microsoft  مايكروسوفت للبرمجيات على منافسة شركة جوجل من خلال تحديث متصفحها إيدج Edge من خلال سلسلة من التحديثات القوية والمستمرة التى تصل دورة إصدار مدتها أربعة أسابيع لجلب الميزات المهمة للمستخدمين. 

تقارير : آبل تتجسس على بيانات مستخدميها الشخصية

منذ ديسمبر العام الماضى، أجبرت شركة Apple آبل الأمريكية مطوري تطبيقات الطرف الثالث أو أى تطبيقات ليست خاصة بالشركة نفسها على الخضوع لملصقات الخصوصية التى بموجبها يتم تصنيف التطبيقات، والتى تكشف بدورها ماذا تجمع هذه التطبيقات عن المستخدمين من بيانات شخصية. 


دخلت شركتا Google جوجل و Microsoft مايكروسوفت الأمريكيتان في نزاع علني، بعد أن استهدفت مايكروسوفت هيمنة جوجل على الإعلانات وعرضت في شهادة أمام الكونجرس كيفية مساهمة صناعة التكنولوجيا في تآكل الصحافة المحلية بسبب هيمنتها.


حكم قاضى في واشنطن بشطب شركة "شاومي" الصينية، للهواتف الذكية مؤقتا من القائمة السوداء،التي أدرجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.



كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، اعتمدت هواتف OnePlus 9 والمقرر إطلاقها رسميا يوم 23 مارس المقبل، من قبل عدد من وكالات الهواتف منها 3C بالإضافة إلى وكالات أخرى.


كشف موقع Twitter تويتر عن نيته إطلاق ميزة جديدة  لمستخدميه للدردشة الصوتية ، تنافس تطبيق Clubhouse الذى شهد إقبالا كبيرا فى الأسابيع الماضية بسبب تميزه عن باقى مواقع التواصل الاجتماعى التقليدية. 
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