بكاميرات فائقة الدقة.. وان بلس تعتمد هواتف OnePlus 9 تمهيدا لإطلاقها.. سعر ومواصفات

كشفت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية، اعتمدت هواتف OnePlus 9 والمقرر إطلاقها رسميا يوم 23 مارس المقبل، من قبل عدد من وكالات الهواتف منها 3C بالإضافة إلى وكالات أخرى.











وبحسب موقع Tech Radar فإن الرئيس التنفيذى لشركة وان بلس، Pete Lau ، صرح بأن هواتف OnePlus 9 ستحصل على كاميرات بجودة فائقة من شركة Hasselblad مع مستشع رئيسي Sony IMX789 من شركة سونى اليابانية، وميزات مثل Nightscape ، وقدرة تصوير بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، هو أمر لا تقدمه سوى فئة قليلة من الهواتف الذكية.











وسيتم إطلاق هواتف OnePlus 9 مع تقنية DOL-HDR لتقديم تحسين كبير فى الإضائة والألوان ، وتركيز متعدد الاتجاهات كامل البكسل، وتصوير فيديو بتقنية HDR، مع عدسة حرة الشكل وكاميرا بانورامية بمجال رؤية 140 وتقنية T-lens للحصول على نتائج تركيز سريع على الكاميرا الأمامية.











كما ستقدم هواتف OnePlus 9 دعمًا للشحن السريع بقوة 65 واط، كما ستحتوى الهواتف على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما هاتف Pro OnePlus 9 فسيحتوي الإصدار الأكثر تكلفة على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 واط.







وستأتى هواتف OnePlus 9 بشاشة قياس 6.55 بوصة وبدقة +Full HD ومعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، فيما سيأتى هاتف Pro 9OnePlus بشاشة قياس 6.8 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.









ومن المتوقع بشكل كبير أن تعمل هواتف Pro OnePlus 9 بمعالج Snapdragon 888 من شركة كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت من خيارات التخزين للمساحة الداخلية، ونظام Android 11 وWi-Fi 6.









وسيبدأ سعر هاتف Pro OnePlus 9 من حوالى 818 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل حوالى 13 ألف جنيه مصرى.



