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تكنولوجيا

لمنافسة جوجل كروم .. مايكروسوفت تقدم سلسلة من التحديثات المستمرة لمتصفحها إيدج

السبت 13/مارس/2021 - 05:01 م
مايكروسوفت تقدم سلسلة
مايكروسوفت تقدم سلسلة من التحديثات المستمرة لمتصفحها إيدج
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ندى على
تعمل شركة Microsoft مايكروسوفت للبرمجيات على منافسة شركة جوجل من خلال تحديث متصفحها إيدج Edge من خلال سلسلة من التحديثات القوية والمستمرة التى تصل دورة إصدار مدتها أربعة أسابيع لجلب الميزات المهمة للمستخدمين. 

وبحسب موقع Engadget التقنى فإن مايكروسوفت بدأت فى سلسلة من التحديثات لمتصفح إيدج وتخطط للانتقال بهذه التحديثات بدءًا من نسخة Edge 94 ، لمنافسة متصفح كروم المهيمن، حيث لا يزال أمام إيدج الكثير ليستطيع المنافسة ويكون قادرا على الهيمنة. 


ومن المقرر أن يحصل متصفح إيدج على نفس الدورة الزمنية، التى يحصل عليها متصفح كروم، إضافة إلى أن مايكروسوفت ستتبنى نفس الجدول الزمنى الذى تتبعه جوجل. 

وستحقق التحديثات المستمرة لإيدج مزايا عديدة ومهمة مثل إصلاح المشكلات الأمنية والاختراقات والثغرات التى تحدث للمستخدمين ومعالجتها بشكل دائم ومستمر، بالإضافة إلى تقديم وضع أكثر استقرارا واستجابة للمستخدمين. 

وتتسارع شركة مايكروسوفت فى تقديم كل ما يمكنها من الإصلاحات والتحديثات للحاق بمستوى متقارب من متصفح كروم وحتى تستطيع الاقتراب من متصفح Firefox فايرفوكس الذى استطاع أن يتفوق على إيدج وكروم معا بدءا من الميزات التى يقدمها والتحديثات الأمنية وختاما بالحفاظ على خصوصية المستخدمين.  

وقررت شركة مايكروسوفت التخلى عن الإصدار القديم من متصفح Edge إيدج الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندوز، بدءا من يوم 9 مارس الماضى. 

ويعد إيقاف متصفح إيدج القديم إنهاء لجميع التحديثات الخاصة بالمتصفح، بالإضافة إلى التحديثات الأمنية، حيث سيصبح استخدام متصفح إيدج القديم بعد تاريخ 9 مارس فى غاية الخطورة على المستخدمين، لأنهم فى هذه الحالة سيكونون عرضة للاختراق بسبب وقف الدعم الأمنى له. 

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