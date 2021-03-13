بخطوات سهلة.. كيفية ترجمة صفحات الويب على متصفح جوجل كروم

كثيرا ما يواجه المستخدمون عند البحث باستخدام المتصفحات المختلفة خاصة متصفح جوجل كروم مشكلة كبيرة، وهى ظهور نتائج البحث عن الشئ الذى يقومون بالبحث عنه بلغات مختلفة ، الأمر الذى يمثل عائقا كبيرا عند فهم نتيجة البحث .





وتتمثل مشكلة ظهور نتائج البحث باللغات المختلفة خاصة اللغة الإنجليزية، فى الموضوعات المتعلقة بالعلوم والرياضيات أو الأبحاث المتخصصة، وتقتصر نتائج البحث هذه على اللغة الإنجليزية الأمر الذى يجبر المستخدمين على إيجاد حل فورى لترجمة هذه الصفحات باللغة العربية والتى قد لا تتواجد أى نتائج بحث مشابهة لها باللغة العربية.









وبحسب صفحة الدعم الرسمية من جوجل فإنه يمكن للمستخدمين الذين يواجهون مشكلة وجود نتائج البحث بلغة غير لغتهم الأم أو بلغة ليسوا على دراية كاملة بها، القيام بترجمة صفحات الويب إلى لغتهم الأصلية وذلك من خلال الخطوات الآتية:





- ترجمة صفحات الويب في Chrome كروم :





عند الانتقال عبر صفحة مكتوبة بلغة لا تفهمها، يمكنك استخدام كروم لترجمة هذه الصفحة.





على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفح كروم.





انتقل إلى صفحة ويب مكتوبة بلغة أخرى.





في الجانب العلوي، انقر على ترجمة.





سيترجم متصفح كروم صفحة الويب هذه مرة واحدة، وإذا لم تعمل الصفحة حاول تحديث صفحة الويب، وإذا استمر عدم عمل الصفحة، انقر بزر الماوس الأيمن على أي مكان في الصفحة، ثم انقر على الترجمة إلى اللغة.





أما إذا أردت أن تقوم بتغيير لغة متصفح كروم من الأساس فيمكنك اتباع الآتى :





- تغيير لغة متصفح كروم





يمكنك ضبط متصفح كروم لعرض جميع الإعدادات والقوائم باللغة التي تريدها، ولكن لا يتوفر هذا الخيار إلا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows.





على جهاز الكمبيوتر، افتح متصفح كروم.





في أعلى يسار الشاشة، انقر على رمز المزيد المزيد ثم الإعدادات.





في أسفل الصفحة، انقر على الإعدادات المتقدِّمة.





ضمن "اللغات"، انقر على اللغة.





بجانب اللغة التي تريد استخدامها، انقر على رمز المزيد المزيد.





إذا لم تكن اللغة مدرجة في القائمة، يمكنك إضافتها بالنقر على إضافة اللغات.





انقر على عرض متصفح كروم بهذه اللغة.



