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محافظات

محافظة القاهرة تكرم أسر الشهداء في احتفالية غدا

السبت 13/مارس/2021 - 05:55 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تقيم محافظة القاهرة، احتفالية لتكريم عدد من أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد، غدا الأحد، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم.

ومن المقرر إقامة الاحتفالية في قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عدد من اسر الشهداء وقيادات المحافظة.

واعرب  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن اسمى  آيات  الاجلال والاحترام والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل استقرار وامن الوطن الغالي مصر.

واكد المحافظ انهم سطروا بدمائهم الذكية احرف من نور في سجل بطولات وامجاد الوطن مضيفا " سيرتهم العطرة ستظل نبراسا ومثلا أعلى تحتذي به الأجيال القادمة فتحية إجلال وتقدير لشهداء الوطن ..وتحية امتنان لاسر شهدائنا الابرار".

وتحتفل مصر ، اليوم، بيوم الشهيد الذي يوافق يوم التاسع من مارس من كل عام، تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد اعظم العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين والذي تعتبر سيرته الذاتية وبطولاته رمزا من رموز الصمود والفداء والتضحية حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده في جولة عالجبهة واستمرت المعركة التي كان يقودها الفريق بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء.

 واستشهد عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها عاملا في الجيش متأثرا بجراحه.
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