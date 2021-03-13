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أخبار العالم

محميات طبيعية وتضاعف الشواطئ.. إعلان تفاصيل المخطط الجديد لمدينة دبي

السبت 13/مارس/2021 - 05:59 م
تفاصيل مخطط دبي الحضري
تفاصيل مخطط دبي الحضري حتى عام 2040
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قسم الخارجي


اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040، والذي يهدف لأن تصبح المدينة هي الأفضل للحياة في العالم.

وبشأن تفاصيل مخطط دبي الحضري، ستتضاعف مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئ دبي 400% خلال العشرين عاما المقبلة.

ومن المخطط أن تكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية، حسبما أكد بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب الدراسات، من المتوقع مضاعفة عدد السكان، وأن يرتفع عدد المقيمين في دبي من 3.3 ملايين نسمة في 2020 إلى 5.8 ملايين نسمة بحلول 2040، وسيرتفع عدد السكان خلال ساعات النهار من 4.5 ملايين نسمة في 2020 إلى 7.8 ملايين نسمة في 2040.

وتتضمن الخطة الجديدة، تركيز التنمية والاستثمار في دبي في 5 مراكز حضرية تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية وتنويع فرص العمل وتوفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات.

ومن المتوقع أن تتضاعف المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة في دبي، على أن يتم توزيعها لخدمة أكبر عدد من السكان، فضلا عن إنشاء شبكة من المسارات الخضراء Green Corridors تربط مناطق الخدمات والمناطق السكنية وأماكن العمل، لتسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، وذلك بالتنسيق مع المطورين والجهات الحكومية المعنية.

كما تشمل الخطة مضاعفة  مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وسترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%.

ومن المقرر أن يعيش 55% من السكان في دبي على بعد 800 متر  من وسائل النقل العام، حيث ستصل مساحة أراضي المخصصة لإسكان المواطنين الى 157 كيلومترا مربعا في 2040، وتتضمن الخطة إعادة إسكان المواطنين في المناطق القديمة لتعزيز ارتباطهم بتلك المناطق.

وتتضمن خطة دبي الحضرية 2040، استكمال خطة التنمية والتطوير لمنطقة "حتَّا" خلال الـ20 عامًا القادمة، فضلا عن التنمية الكاملة للمنطقة بهدف تشجيع السياحة الداخلية والعمل على استقطاب المزيد من السياحة الخارجية.
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