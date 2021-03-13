تونس.. بيان مهم من وزارة الدفاع بشأن لقاح كورونا

أصدرت وزارة الدفاع الوطني التونسية بيانا مهما بشأن عمليات التلقيح ضد كورونا في البلاد.





و أكدت الوزراة، عدم قيامها بأية عملية تلقيح لأية جهة أو قيادة بوزارة الدفاع الوطني.





وكانت احدي المنظمات التونسية قد طالبت بمعرفة ما إذا قامت الإدارة العامة للصحة العسكرية بتلقيح القيادات العسكرية أو أية جهة أخرى بعد تلقي رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات في شكل هبة.





وكان مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أكد في الأول من مارس 2021، تلقي الرئاسة لهبة من قبل دولة الإمارات تتمثل في ألف جرعة من تلقيح كورونا لـ500 شخص.





واوضح المصدر ذاته أنّه تمّ تسليم الهبة لإدارة الصحة العسكرية لينتفع بها من هم في الخط الأول في مواجهة كورونا حسب قوله.



