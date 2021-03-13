ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. بيان مهم من وزارة الدفاع بشأن لقاح كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 06:44 م
تونس
تونس
Advertisements
محمود نوفل
أصدرت وزارة الدفاع الوطني التونسية بيانا مهما بشأن عمليات التلقيح ضد كورونا في البلاد.

و أكدت الوزراة، عدم قيامها بأية عملية تلقيح لأية جهة أو قيادة بوزارة الدفاع الوطني. 

وكانت احدي المنظمات التونسية قد طالبت بمعرفة ما إذا قامت الإدارة العامة للصحة العسكرية بتلقيح القيادات العسكرية أو أية جهة أخرى بعد تلقي رئاسة الجمهورية لجرعات من لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات في شكل هبة.

وكان مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أكد في الأول من مارس 2021، تلقي الرئاسة لهبة من قبل دولة الإمارات تتمثل في ألف جرعة من تلقيح كورونا لـ500 شخص.

واوضح  المصدر ذاته  أنّه تمّ تسليم الهبة لإدارة الصحة العسكرية لينتفع بها من هم في الخط الأول في مواجهة كورونا حسب قوله.

وقال المصدر ان رئيس الجمهورية وعائلته وديوانه الرئاسي لم يتلقوا التلقيح بعد"، مضيفا أنّ قيس سعيّد رفض أن يستفيد من التلاقيح قبل المواطنين، وفق تعبيره.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العثور على طرد بريدي مشبوه في مقر الرئاسة التونسية

بعد محاولة تسميمه.. أول رئيس عربي يتصل بـ قيس سعيد للاطمئنان عليه

محاولة تسميم قيس سعيد.. المشيشي: استهداف رئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس وشعبها

إصابة مسئولة بالرئاسة التونسية من ظرف مشبوه

بعد محاولة التسميم بظرف مشبوه.. أمير قطر يعلن تضامنه مع تونس ورئيسها

نشرة أخبار العالم.. تفاصيل أول اتصال هاتفي بين شكري ووزير خارجية أمريكا.. وغضب في لبنان بعد تطعيم نواب بالبرلمان بلقاحات كورونا

ترشيحاتنا

فى أول ظهور لها.. وفاء مكى تعلق على حبسها 10 سنوات: الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا

دولة عربية تعلن الإغلاق التام بعد تفشي الموجة الثالثة لكورونا

قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

مجموعة الأهلي.. «كاف» يصدم سيمبا ويحرمه من حضور الجماهير

شاهد .. لحظة سقوط عمرو دياب على المسرح تتصدر مواقع التواصل

رئيس الحكومة الليبية يصدر أول قرار له بعد نيل ثقة البرلمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 نصائح لتجنب الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

نشرة المرأة والصحة.. المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بهذا المرض المزمن .. 3 مكونات طبيعية لـ علاج نزلات البرد

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة