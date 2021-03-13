number one أزمات.. الطيار والانفجار والتطبيع أبرز مشاكل محمد رمضان

الجدل الذي يصنعه محمد رمضان أصبح مسلسل متعدد الحلقات، أزمة جديدة انتشرت على الساحة خلال الساعات الماضية بطلها هو النجم الاسمر، ليسيطر بذلك سطرًا جديدًا من سطور أزماته التى أصبحت ترافقه من حين لأخر .





بعد أكثر من شهرين على انتهاء ازمة محمد رمضان فى دبى والغاء قرار وقفه عن التمثيل فى مصر ، حتى فؤجى الجمهور منذ عدة ساعات بصورة لمحمد رمضان عبر موقع التواصل الإجتماعى الشهير فيسبوك وأصيب ببعض الجروح في ظهره نتيجة تصويره إعلان جديد، وقبل ان يبدأ التعاطف مع محمد رمضان ، فؤجى الجمهور بان ما أصابه ليس بكبير أمام الممثل الشاب عمر يوسف وهو نجل الفنانة لبنى ونس، الذي تعرض الى اصابة بعد ان انفجرت فيه أحدى القنابل خلال تصوير الإعلان بعدما أكدوا له انها قنبلة صوت فقط ، حتى الان لم يكن محمد رمضان طرفًا فى هذا الامر ، قبل ان تخرج الفنانة لبنى ونس وتؤكد ان محمد رمضان لم يقم بالتدخل فى الأمر كبطل للاعلان او يقوم بالاتصال بنجلها للاطمئنان عليه .





قبل شهرين فقط كانت الواقعة السابقة لمحمد رمضان حديث الجميع بعدما فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعى بصورة له مع أحد المواطنين الإسرائيليين فى مدينة دبى ، وهو ما عرضه الى التحقيق بسبب قرار نقابة المهن التمثيلية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيونى ، قبل ان يخرج رمضان ويؤكد انه لم يكن على علم بجنسية هذا الشخص ، ليتم الغاء قرار وقفه عن العمل .





وخلال العام الماضى هناك ازمة كبيرة فى حياة أحد الطيارين بعدما نشر رمضان صورة له فى أحدى الطائرات وتحديدًا فى داخل كبينه الطيار ، ليتم فصل الطيار بعد ذلك بسبب تلك المخالفة ، ولم يبدى رمضان اى رد فعل ، بينما قام الطيار برفعة قضية تعوي على الاخير ستحسم نهائيًا خلال شهر إبريل القادم .





كما حدثت أزمة أخرى بين محمد رمضان ورمضان البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس" الشهير، بعدما قام الأول بتصوير فيديو كليب له داخل المطعم دون أخذ تصريح أو إذن منه





أما أزمات محمد رمضان مع زملائه فيبدو ان لا حصر لها ، فخلال الايام الماضية كان أحمد الفيشاوي طرح أغنية تحمل عنوان نمبر 2 للرد على أغنية محمد رمضان نمبر وان والتى اعتبرها بعض زملائه إهانة لهم بسبب كلماتها ،أما محمد أمام فقد أكد ان عرض رمضان بالعمل حتى وان كان مشهد واحد مع والده الفنان محمد إمام مجرد "حركة " من الأخير ، هذا بالإضافة الى تصريح الفنان رضا إدريس الاخير بانه هو من قدم رمضان الى الساحة وبعدها لم يتعامل رمضان معه.