ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان

السبت 13/مارس/2021 - 07:23 م
النائب محمد ابوالعينين
النائب محمد ابوالعينين خلال كلمته بمؤتمر حوار الأديان
Advertisements
محمد شحتة - عبد الرحمن محمد - عدسة : عمرو السيد
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا في حاجة إلى مركز حوار أديان عالمي، يضم نخبة من كافة التخصصات، يكون مستمر التواصل مع كل الأديان وكل بلاد العالم، مشيدًا بالدعوة إلى عقد قمة ثقافية عالمية. 

ووجه ابو العينين- خلال كلمته بالجلسة العامة الثانية، تحت عنوان "البرلمان والحوار"، ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- تحية للقائمين على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لإقامة هذا المؤتمر المهم جدا للحوار بين الأديان، قائلا "نتفق جميعا على أهمية دور البرلمانيين لنشر السلام والقيم ونبذ العنف والتطرف، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان". 

وأشار ابو العينين، إلى دور البرلمانات في التأكيد على دولة المواطنة وحرية التعبير وحقوق الإنسان واحترام التعددية الثقافية، مؤكدا الرفض المطلق للتطرف والإرهاب، ورفض الزج بالاديان في الصراعات السياسية

وشدد ابو العينين، على أن تجربة مصر في التصدي للإرهاب وجهود القوات المسلحة، هي تجربة فريدة، وكذلك تجربتها في تجديد الخطاب الديني، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر: الإسلام يرحب بكل ما يؤدي إلى غلق الباب أمام المتطرفين

ورشة عمل لـ "سفراء الأزهر أونلاين" بعنوان «حوار السلام والطمأنينة»

أبو العينين يلتقي وزير الأوقاف ووكيل الأزهر على هامش مؤتمر «حوار الأديان والثقافات»

نائب رئيس مجلس الدولة يكشف مجالس وهمية تتحدث عن الحوار بين الأديان

برلماني عراقي: زيارة بابا الفاتيكان الأخيرة تضمنت رسائل لتعزيز التعايش المشترك ونبذ العنف

ترشيحاتنا

كاذبة.. صحيفة بريطانية تفضح ادعاءات ميجان ماركل

بيان هام من وزارة الموارد البشرية السعودية بشأن العمالة الوافدة.. تفاصيل

طارق الشناوي يكشف تطورات الحالة الصحية وموعد عودة وائل الإبراشي

موعد إعلان جهاز منتخب مصر عن القائمة النهائية للقاءي كينيا وجزر القمر

حبس إبراهيم حسن عامين في اتهامه بإصابة شخص بسيارته في الإسكندرية

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 نصائح لتجنب الدخول في الموجة الثالثة من كورونا

نشرة المرأة والصحة.. المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بهذا المرض المزمن .. 3 مكونات طبيعية لـ علاج نزلات البرد

طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة