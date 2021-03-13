النائب محمد أبو العينين: تجربة مصر في التصدي للإرهاب فريدة من نوعها.. ونحتاج إلى مركز عالمي لحوار الأديان

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا في حاجة إلى مركز حوار أديان عالمي، يضم نخبة من كافة التخصصات ، يكون مستمر التواصل مع كل الأديان وكل بلاد العالم، مشيدًا بالدعوة إلى عقد قمة ثقافية عالمية.





ووجه ابو العينين- خلال كلمته بالجلسة العامة الثانية، تحت عنوان "البرلمان والحوار" ، ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية- تحية للقائمين على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لإقامة هذا المؤتمر المهم جدا للحوار بين الأديان، قائلا "نتفق جميعا على أهمية دور البرلمانيين لنشر السلام والقيم ونبذ العنف والتطرف، وإصدار قوانين تجرم الإساءة للأديان".





وأشار ابو العينين، إلى دور البرلمانات في التأكيد على دولة المواطنة وحرية التعبير وحقوق الإنسان واحترام التعددية الثقافية، مؤكدا الرفض المطلق للتطرف والإرهاب، ورفض الزج بالاديان في الصراعات السياسية





وشدد ابو العينين، على أن تجربة مصر في التصدي للإرهاب وجهود القوات المسلحة، هي تجربة فريدة، وكذلك تجربتها في تجديد الخطاب الديني، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها.