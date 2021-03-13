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مرأة

بتخطف الأنظار بجمالها.. تعرف على سر رشاقة ميجان ماركل

السبت 13/مارس/2021 - 09:12 م
ميجان ماركل وهاري
ميجان ماركل وهاري
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حياة عبد العزيز
تعد ميجان ماركل زوجة الأمير هاري من السيدات التي تخطف الأنظار دائما بجمالها ورشاقتها، حيث تتسائل الفتيات كثيرًا عن سر قوامها الممشوق.

وذكر موقع "اكسبريس البريطاني"، أن قبل زفافها على الأمير هاري، لجأت ميجان إلى الدكتورة جابرييلا بيكوك أخصائية تغذية لمساعدتها على إنقاص بعض الوزن.

وكشفت أخصائية التغذية، أن ميجان تلتزم بتناول منتجات الألبان قبل كل وجبة.

وقالت إنها تساعد في إنقاص الوزن عن طريق خداع الجسم لخفض الأنسولين وارتفاع السكر في الدم.

وقالت جابرييلا لصحيفة التلغراف، "أقول لعملائي أن يأكلوا بعض ملاعق الزبادي قبل الوجبة".

وتابعت: " من خلال بدء وجبتك بالبروتين بدلًا من الكربوهيدرات، فإنك تقلل من ارتفاع الأنسولين وسكر الدم الناتج عن إطلاق الكربوهيدرات في مجرى الدم."

وأضافت: لن يساعد تقليل الأنسولين في الجسم على إنقاص الوزن فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض وفقًا لـ Healthline.

وتوصي خبيرة التغذية أيضًا بالصيام المتقطع لفقدان الوزن.

والصيام المتقطع هو مصطلح شامل لجداول زمنية مختلفة للوجبات بين الصيام الطوعي (أو انخفاض السعرات الحرارية) وعدم الصيام خلال فترة معينة. 

ووفقًا لـ Healthline ، تعد طريقة الرجيم هذه واحدة من أكثر الحيل شيوعًا في العالم المستخدمة لفقدان الوزن بسرعة.

وسيأكل الكثيرون في هذه الخطة طعامهم خلال نافذة مدتها ثماني ساعات ويصومون لمدة 16 ساعة أخرى من اليوم.

وأوضحت جابرييلا أيضًا أنها تخبر عملائها ، بمن فيهم الأميرة أوجيني، بتناول خمس وجبات في اليوم، وعند تناول الطعام في كثير من الأحيان، تحصل على إمدادات ثابتة من السكر في الدم.

ويمكن أن يساعد أيضًا في منع الإفراط في تناول الطعام ومساعدة النحفاء على البقاء في حالة نقص السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، تعتبر التمارين خطوة حاسمة ليس فقط في حرق الدهون ولكن أيضًا في المساعدة على الاسترخاء أيضًا.

يشتمل روتين اللياقة البدنية الخاص بميجان ماركل على تمارين البيلاتس، ولكن نوعًا محددًا جدًا من التمارين.

البيلاتس هو تمرين منخفض التأثير يساعد على بناء القوة والمرونة، وهو مفيد بشكل خاص للتعافي بعد الإصابة. 

يُقال إن ميجان من محبي البيلاتيس السابق، وهو تمرين شامل للجسم يضيف مقاومة لتمارين البيلاتيس المعتادة.

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