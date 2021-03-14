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تعليم

كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة تعلن عن موعد امتحانات الدراسات العليا المؤجلة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:11 ص
كلية العلاج الطبيعي
كلية العلاج الطبيعي - جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات الدراسات العليا المؤجله  من دور نوفمبر ٢٠٢٠ إلى ابريل ٢٠٢١ وهو يوم ٤ ابريل المقبل على أونلاين على منصه البلاك بورد .

وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

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وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
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