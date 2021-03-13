كلية العلاج الطبيعي توضح نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني

قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الإنتهاء مباشرة من إمتحانات الفصل الدراسي الأول.





أوضحت في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور وكيفية تلقي المقررات الدراسية سيكون بنفس طريقة وخطة الفصل الدراسي الأول، حيث أنه من المقرر أن يكون بنظام التعليم " الهجين".





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أضافت الدكتورة جيهان المنياوي سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات بحيث يكون لكل فرقة دراسية أيام مقررة للحضور لكل مجموعة مراعاة للتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات والتكدسات داخل قاعات الحضور بالكلية.





وبالنسبة لباقي الأيام ، سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" ، لافتة إلى أن الكلية بها نظام طلاب الساعات المعتمدة ونظام الفصل الدراسي حيث أن الكلية ملتزمة باللائحة الدراسية الخاصة بها.





وكانت عميدة كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة قد أوضحت خلال تصريحات خاصة أنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول فور الإنتهاء منها والتي يتم إجراؤها "أون لاين" من خلال المنصة الإلكترونية "بلاك بورد".