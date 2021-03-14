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تعليم

آثار القاهرة : طرح مقررات الفصل الدراسي الثاني على المنصات الإلكترونية

الأحد 14/مارس/2021 - 12:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه من المقرر بدء الفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلان النتائج مباشرة .


وأضاف أنه تم تحميل البرامج والمقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وتجهيزها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية ، سواء المقررات التي سيتم طرحها "أونلاين" على المنصة ، أو التي سيتم طرحها حضوريا للطلاب في مقر الجامعة .


أوضح "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إن نظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني ستكون بنظام التعليم "الهجين" كما تم في الفصل الأول ، حيث يتم حضور الطلاب بمقر الكلية وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة منعا للتجمعات والتكدسات بينهم .

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كما أنه سيتم طرح الأجزاء الأخرى ، خاصة النظرية "أونلاين" على المنصة الخاصة بالكلية "بلاك بورد" حيث تتمتع بمرونة كبيرة في طرح البرامج الدراسية عليها ، وسهولة التفاعل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس .

ونوه عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه تم تدريب الطلاب على استخدام هذه المنصات الالكترونية ، من خلال دورات تدريبية لهم ، ولأعضاء هيئة التدريس أيضًا لزيادة خبراتهم ومهاراتهم عليها .
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