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محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى في واحة الخارجة اليوم

الأحد 14/مارس/2021 - 07:02 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظةالوادي الجديد، عن فصل التيار الكهربائى، صباح اليوم الأحد، عن 5 قرى جنوب مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدي الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان صحفي له، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى "بورسعيد، شرق بولاق، صنعاء، الجزائر، وفلسطين".

وأضاف الطماوى، أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتقدمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة، في بيان صحفي لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدًة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

من جانب اخر تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تجربة زراعة محصول الفول البلدى بنظام الرى بالتنقيط ، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة، اليوم السبت، حيث تفقد عدد من المشروعات الاستثمارية الزراعية الحديثة ومنها مشروع تجربة مستحدثة لزراعة نبات الفول بنظام الرى بالتنقيط، على مساحة 200 فدان والذى يبلغ إنتاجيته 15 إردب للفدان.

كما تفقد مشروع زراعة النخيل على مساحة 200 فدان والذى يضم 16 ألف نخلة جرى زراعتها حتى الآن، حيث أشاد المحافظ بجدية التنفيذ وحجم الإنجاز، موجهاَ برفع المساحة المجاورة للتوسع فى المشروع فى إطار التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بديلاََ عن مخاطر حرقها ، وتحقيق عائد إقتصادى منها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتلبية إحتياجات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للتوسع فى زراعة النخيل والتى تستهدف زراعة 5 مليون نخلة خلال 3 سنوات.
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