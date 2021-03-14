آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة

أدى طلاب الفرق الثالثة بكلية الاثار جامعة القاهرة اخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأقسام الآثار المصرية والاثار اليونانية وقسم الترميم العضوي والترميم غير العضوي .





قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه تم إجراء الامتحان الاخير لهذا الفصل الدراسي من الساعة 11 وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ، كما أدى طلاب الدبلومات الامتحان من الساعة 1 الى الساعة الثانية ظهرا .





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وأضاف ، إن جميع الاسئلة للطلاب سواء المرحلة البكالوريوس أو الدراسات عليا موضوعية بنظام "البابل شيت" وتم تصحيح الامتحانات في نهاية اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة والدراسات العليا .



