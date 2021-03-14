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تعليم

آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:56 ص
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أحمد الشاهد - مريم عزت
أدى طلاب الفرق الثالثة بكلية الاثار جامعة القاهرة اخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأقسام الآثار المصرية والاثار اليونانية وقسم الترميم العضوي والترميم غير العضوي .

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه تم إجراء الامتحان الاخير لهذا الفصل الدراسي من الساعة 11 وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ، كما أدى طلاب الدبلومات الامتحان من الساعة 1 الى الساعة الثانية ظهرا .

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وأضاف ، إن جميع الاسئلة للطلاب سواء المرحلة البكالوريوس أو الدراسات عليا موضوعية بنظام "البابل شيت" وتم تصحيح الامتحانات في نهاية اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة والدراسات العليا .

كما أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتزام بها وعمل التعقيمات اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني عن طريق بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية ، كما أنه لم يتم رصد أي حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا .
آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة
آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة
آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة
آثار القاهرة: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الثالثة
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