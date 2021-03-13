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أرضي و4 أدوار.. الحكومة تعلن ملامح اشتراطات البناء .. فيديو

السبت 13/مارس/2021 - 11:03 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال المهندس خالد عباس  نائب وزير الإسكان  للمشروعات القومية، إن العمل جار على اشتراطات البناء، وتم عقد جلسات مع لجان الإسكان والتنمية المحلية في مجلس النواب، لمراجعتها.

وكشف خالد عباس  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ملامح اشتراطات البناء، قائلا: "من الاشتراطات أنه لن يسمح بالارتفاعات في الشوارع الضيقة ".

واكمل خالد عباس:"  أقصى ارتفاع سيكون أرضي و4 أدوار في الشوارع  كاشتراطات عامة، وبعض المباني في الشوارع الرئيسية والتي  تطل على النيل سيكون لها اشتراطات خاصة وفق كل  طبيعة كل محافظة ".

ولفت خالد عباس إلى أنه:"  لن يسمح بتغيير النشاط السكني في أي عقار ولن يسمح باستخدام الجراجات في أي نشاط تجاري".

ويقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، وعرض لقطات مذهلة من الجو لملامح إنجاز تشييد أبراج العاصمة الجديدة وخاصة البرج الايقوني .
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