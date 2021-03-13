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أخبار العالم

الجوازات السعودية تطلق النسخة الرقمية من هوية مقيم

السبت 13/مارس/2021 - 10:48 م
عادل حنفي
عادل حنفي
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سعيد العربي
أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن المديرية العامة للجوازات تطلق لأول مرة النسخة الرقمية من "هوية مقيم"، وذلك ضمن التحول الرقمي الإلكتروني الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030.

وأشار إلى أن هذه الخدمة أصبحت متاحة من الآن، عبر تطبيق "أبشر" أفراد، ويمكن استعراض هويتك على جهاز المحمول الخاص بالمقيم بالمملكة، دون إتصال بالإنترنت، وعرض بيانات هويتك إلكترونيا، من خلال رمز الإستجابة السريع.

وأشاد حنفي بالتطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات، والتحول الرقمي المتميز في جميع الخدمات المقدمة للمقيم.

وناشد نائب رئيس الإتحاد أبناء الجالية المصرية بسرعة تسجيل النسخة الرقمية للهوية وذلك عن طريق تطبيق "أبشر" أفراد وأختيار خانة خدماتي ثم تحميل هوية مقيم الرقمية وبكده تحملت هوية مقيم على جهازك ويمكنك الإستغناء عن حملها معك .
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