فروسية سموحة تواصل تألقها في منافسات الجمهورية

واصل فرسان سموحة تألقهم فى منافسات الحلقة السابعة لبطولة الجمهورية فى ارتفاعات الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للخيول الأجنبية Classes A1,A2,B,C,D ،والتى جرت منافساتها على ملاعب كينج رانش يومى ١٢ و ١٣ مارس الجارى.





ففى اطار مباريات الدرجة الأولى ب A2 class؛ فاز الفارس على عويضه بالمركز السادس عام أول أيام البطولة وبالمركز الخامس عام و الثانى ناشئين ثانى أيام البطولة.





وفى إطار مباريات الدرجة الثالثة C class؛ فاز الفارس سيف إبراهيم بالمركز الأول عام والأول ناشئين فى أول وثانى أيام البطولة.





وفاز الفارس بدر وليد بالمركز الثالث عام والثالث ناشئين اول ايام البطولة وبالمركز الثانى عام والثانى ناشئين ثانى أيام البطولة.



وفى إطار مباريات الدرجة الرابعة D class؛ فاز الفارس عبد الرحمن محمد فريد بالمركز الثانى ناشئين فى أول أيام وبالمركز الثالث ناشئين فى ثانى أيام البطولة.





كما فاز الفارس يوسف أسامه قطب بالمركز الثانى عام أول أيام البطولة.