ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فروسية سموحة تواصل تألقها في منافسات الجمهورية

السبت 13/مارس/2021 - 10:49 م
فروسية سموحة
فروسية سموحة
Advertisements
حسام الحارتي
واصل فرسان سموحة تألقهم فى منافسات الحلقة السابعة لبطولة الجمهورية فى ارتفاعات الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للخيول الأجنبية Classes A1,A2,B,C,D ،والتى جرت منافساتها على ملاعب كينج رانش يومى ١٢ و ١٣ مارس الجارى.

ففى اطار مباريات الدرجة الأولى ب A2 class؛ فاز الفارس على عويضه بالمركز السادس عام أول أيام البطولة وبالمركز الخامس عام و الثانى ناشئين ثانى أيام البطولة.

وفى إطار مباريات الدرجة الثالثة C class؛ فاز الفارس سيف إبراهيم بالمركز الأول عام والأول ناشئين فى أول وثانى أيام البطولة.

وفاز الفارس بدر وليد بالمركز الثالث عام والثالث ناشئين اول ايام البطولة وبالمركز الثانى عام والثانى ناشئين ثانى أيام البطولة.

وفى إطار مباريات الدرجة الرابعة D class؛ فاز الفارس عبد الرحمن محمد فريد بالمركز الثانى ناشئين فى أول أيام وبالمركز الثالث ناشئين فى ثانى أيام البطولة.

كما فاز الفارس يوسف أسامه قطب بالمركز الثانى عام أول أيام البطولة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم