اليوم.. محاكمة 3 عاطلين بتهمة قتل طالب في المرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، محاكمة 3 عاطلين لاتهامهم بقتل طالب في منطقة المرج.





وكشفت التحقيقات أن المتهمين منعوا "توك توك" من إنقاذ المجني عليه، عقب طعنه بالأسلحة البيضاء، لكن مع تدخل الأهالي؛ استطاعوا التوجه به إلى المستشفى.





وكشف التقرير المبدئي لفحص جثة المجني عليه ، "محمد عادل" ، الشهير بـ"بامبو" ، وجود إصابات طعنية في الجانب الأيمن ، اخترقت الكلية، بالإضافة لإصابة بالقدم اليسرى بمنطقة الفخذ ، وطعنة تحت الإبط الأيسر ، وجرح قطعي بسمانة القدم اليسرى ، وجرح سطحي بصدر المجني عليه ، بالإضافة لكدمات متفرقة بالجسد.





واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان، وأكدوا أن المجني عليه كان يتمتع بأخلاق حسنة ، ولم يتعد على أحد.





وأضاف شهود العيان أنهم يوم الواقعة شاهدوا المتهمين يقفون خارج المعهد الذي يدرس به المجني عليه، وما أن شاهدوه يخرج من الباب حتى هرعوا إليه وانهالوا عليه ضربا وطعنا بالسكين فأصابوه بـ 7 طعنات.





وأشار شهود العيان إلى أنه كان هناك خصومة بين المتهمين والمجني عليه لرفضه سلوكهم تجاه الناس، فبيتوا له النية وقتلوه، مشيرين إلى أن المتهمين من أصحاب السوابق وتجار المخدرات.





وبسؤال الشهود هل تطرق إلى سمعهم أن المجني عليه كان من تجار المخدرات أجابوا بالنفي، وأنها حيلة من المتهمين قالوها في التحقيقات للإفلات من العقوبة ولتشويه صورة المجني عليه.





وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا من المقدم حسين خيرى، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بعزبة النخل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.





وبالفحص تبين العثور على جثة "م. ع."، 23 سنة، طالب، مصابا بعدة طعنات من سلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه و3 من أصدقائه، قام على إثرها أحدهم بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة.





وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.