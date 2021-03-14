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رياضة

أسامة نبيه: الزمالك قادر على تخطي الترجي .. وكارتيرون يعمل بطريقة منظمة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:34 ص
الزمالك
الزمالك
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حسام الحارتي
قال أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لديه رغبة في تحقيق كافة البطولات من أجل مصالحة الجماهير.

وأضاف أسامة نبيه في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك تعمل على إنهاء كافة الأزمات الخاصة بفريق كرة القدم في أقرب وقت .

وأكد أسامة نبيه أن لاعبي الزمالك لديهم القدر على تخطي الترجي التونسي والمنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا ".

وأشاد أسامة نبيه بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون قائلا :" يعمل بطريقة منظمة جدا ولديه القدرة على تفاهم اللاعبين ".
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