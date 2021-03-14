بعد الإعلان عنه رسميا .. الكشف عن السعر الخرافى لهاتف Oppo A94 من أوبو

منذ أيام قليلة ، أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن هاتف Oppo A94 دون الكشف عن سعره، وكشفت تسريبات منذ ساعات عن سعره الخرافى وسيبلغ 239 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3750 جنيه مصرى، لنسخة 128 / 6 جيجا بايت .





وبحسب موقع Gizmochina فإن أكبر نسخة من هاتف Oppo A94 ستبلغ 358 دولار أمريكي أى ما يعادل 5610 حوالى جنيه مصرى.









وجاء هاتف Oppo A94، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض +FullHD ، وبدقة x 2400 1080 بكسل.





ويعمل هاتف Oppo A94، بمعالج من نوع Helio P95، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ولعشاق التصوير، يقدم Oppo A94، ما مجموعه خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.





ويحتوي هاتف Oppo A94، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.



