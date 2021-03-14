ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد الإعلان عنه رسميا .. الكشف عن السعر الخرافى لهاتف Oppo A94 من أوبو

الأحد 14/مارس/2021 - 03:05 ص
الكشف عن السعر الخرافى
الكشف عن السعر الخرافى لهاتف Oppo A94 من أوبو
Advertisements
ندى على
منذ أيام قليلة ، أعلنت شركة أوبو الصينية رسميا عن هاتف Oppo A94 دون الكشف عن سعره، وكشفت تسريبات منذ ساعات عن سعره الخرافى وسيبلغ 239 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 3750 جنيه مصرى، لنسخة 128 / 6 جيجا بايت . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن أكبر نسخة من هاتف Oppo A94 ستبلغ 358 دولار أمريكي أى ما يعادل 5610 حوالى جنيه مصرى. 


وجاء هاتف Oppo A94، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض +FullHD ، وبدقة x 2400 1080 بكسل.

ويعمل هاتف Oppo A94، بمعالج من نوع Helio P95، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. 

ولعشاق التصوير، يقدم Oppo A94، ما مجموعه خمس كاميرات، كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعران بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.

ويحتوي هاتف Oppo A94، على بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، ويمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة، مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مللميتر.

ويتوفر هاتف Oppo A94، في الأسود والفضي والبنفسجي، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولم توفر الشركة أي معلومات حول سعر الذي يتوفر به الهاتف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

قبل الإعلان عنه بساعات.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A93 5G

أوبو تطلق تحفتها الجديدة Oppo A93 رسميا بتقنية الـ 5G.. سعر ومواصفات

رسميا.. أوبو تعلن عن هاتف Reno5 K 5G بتقنية الجيل الخامس.. صور

بسعر منافس.. تعرف على مواصفات الهاتف الأحدث من أوبو Oppo A53

سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy A32 4G

ترشيحاتنا

فائدة الاستغفار بعد كل صلاة .. الإفتاء توضح

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي بالكونغو اليوم استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب

العبوا بروح وعزيمة.. هاشتاج تحفيزي من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب

أهم الأخبار .. طبيبة السلام تتصدر السوشيال ميديا.. عبد الباسط حمودة: كنت بغمس عيش في الشاي

أخبار التكنولوجيا.. 3 نصائح تساعدك على منع الهاتف الذكي من تتبعك.. إعلان سعر Oppo A94 بعد أيام من إطلاقه

الشامي يحرج أحمد فهمي على الهواء بسبب تسجيل الأغاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 5008 موديل 2021.. صور

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها