وزارة الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول علي مستوي العالم في تصدير الموالح، موضحا أن هناك طفرة في مجال التصدير وتم فتح عدد من الأسواق على مستوى العالم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، أن مصر تهتم بالتوسع في المنظومة الزراعية، لما لها من أهمية في الأمن الزراعي المصري.



