وزارة الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول علي مستوي العالم في تصدير الموالح، موضحا أن هناك طفرة في مجال التصدير وتم فتح عدد من الأسواق على مستوى العالم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى، أن مصر تهتم بالتوسع في المنظومة الزراعية، لما لها من أهمية في الأمن الزراعي المصري.
ولفت إلى أن هناك العديد من المبادرات للتوسع في الزراعة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، لافتًا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة لتطوير المجال الزراعي، قائلا: لدينا معامل خاصة للمراقبة علي المنتجات التي تخرج التصدير.