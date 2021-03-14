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سيارات

تسارع قوي بين كمارو ZL 1 وكورفيت C8.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 ص
تسارع قوي بين كمارو
تسارع قوي بين كمارو ZL 1 و كورفيت C8
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صبري طلبه

نشرت قناة RACE YOUR RIDE الخاصة بمجال تسارع  استعراض السيارات، مقطع فيديو جديد لمدة 51 ثانية فقط، عبر موقع الوسائط الشهير YOUTUBE، و ظهرت به نسخة كمارو ZL 1 و السيارة كورفيت C8، في سباق تسارع مثير يجمع بين اثنين من اقوى المحركات.

 

الانطلاقة الأولى جاءت قوية للغاية و لصالح السيارة كمارو ZL 1 الخضراء، و التي تم تعديلها بقدرات فنية جعلتها تقطع سباق الـ ربع ميل خلال فترة زمنية قدرها 10.45 ثانية فقط، و بسرعة قصوى تقدر بـ 138 ميل/ساعة.

 

وتأتي بقوة أحصنة اجمالية تقدر بـ 748 بعد أن تم تزوديها بـ طاقة إضافية بلغت 253 حصان،  و زود الاصدار المطور من هذه النسخة القوية بقدرات قياسية تشكلت في محرك V8 LT4، بسعة 6200 سي سي سوبر تشارجد، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 650 حصان، و عزم دوران يقدر بـ 881 نيوتن/متر.

 

وتتسارع العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 10 نقلات، مما تجعلها تستطيع أن تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية قدرها 3.5 ثانية.

 

بينما جاءت النسخة البيضاء الخاصة بـ  كورفيت C8 بقدرات قياسية، فهي تحتوي على محرك V8، بسعة 6200 سي سي، قادر على انتاج قوة 495 حصان، و عزم دوران يصل إلى 637 نيوتن/متر، متصل بنقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، مما يجعلها قادرة على الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 2.9 ثانية.

 

وجاءت النسختين باطلالة رياضية للغاية، و بمصابيح انسيابية، بالاضافة إلى عجلات كبيرة و جنوط ذات تصميم هندسي مميز، و سبويلر خلفي أنيق يعزز من قدرات السيارتين على التعامل مع حركة الهواء الديناميكية.

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