مع بداية يوم جديد .. أبرز النصائح لقائدي السيارات لتجنب الكثير من المشكلات

لا شك أن اتباع مواعيد الصيانة الدورية الخاصة بالمنظومة الميكانيكية، يعتبر من أهم وسائل الحماية لقائدي السيارات، سواء كانت على المدى البعيد أاو القريب، ولكن هناك أمورًا فنية بسيطة تعزّز من كفاءة سيارتك، بل تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق وتجنبك الكثير من المشكلات، ويمكن فعلها بسهولة تامة وبخطوات بسيطة.

وفي سياق ذلك، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أبرز النصائح لقائدي السيارت لتجنب المشكلات وأعطال السيارة.

- قياس مستوى زيت المحرك

من الضروري أن نقوم بمتابعة مستوى زيت المحرك من وقت إلى آخر، وذلك للاطمئنان على حالته العامة، ودرجة اللون وتمتعه بخصائص اللزوجة اللازمة، والتي تقوم بحماية الاجزاء المعدنية الواقعة داخل منظومة عمل المحرك، وبالطبع لا ننسى تغييره في موعد الصيانة المحدد سواء عند 5 آلاف أو 10 آلاف كيلومتر.

- الكشف السريع على منظومة التبريد

بعد أن أتممنا عملية فحص زيت المحرك، فيجب علينا متابعة أعمال الكشف ونفحص سوائل التبريد داخل السيارة، ونقوم بتزويد القربة البلاستيكية الواقعة على جانب السيارة بالمياه، وذلك في حالة نقصان الماء بداخلها، ثم نقود بغلق غطاء الإحكام جيدًا.





- فحص الإطارات جيدًا

قبل أن ننطلق إلى رحلتنا فمن الضروري أن نقوم بمتابعة الحالة العامة للإطارات، والتوجه إلى أقرب مركز صيانة في حالة تعرض أحد الإطارات لانخفاض في مستوى الهواء بداخله، لتنفادي مشكلات كثرة ربما تنتج عن هذا الأمر.





- إلقاء نظرة عميقة لإنقاذ حيوان أليف

تلجأ بعض القطط الأليفة للاحتماء داخل الأجزاء الداخلية بالسيارة، وخاصة بالمنطقة الواقعة أعلى العجلات، أو أسفل السيارة، وذلك فمن اللازم أن نلقي نظرة سريعة حول هذه المناطق، حتى لا نعرض روح حيوان أليف إلى الخطر.