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منوعات

قال عليها كاذبة.. ميجان ماركل تقدم شكوى رسمية ضد مذيع بريطاني

الأحد 14/مارس/2021 - 04:52 ص
من مقابلة ميجان ماركل
من مقابلة ميجان ماركل وهاري مع أوبرا وينفري
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أماني إبراهيم
قدمت ميجان ماركل شكوى رسمية ضد المذيع البريطاني "بيرس مورجان" بعد تصريحه الاخير بأنه يرفض رواية ميجان عن المعاناة من الأفكار الانتحارية أو تعرضها للعنصرية على يد العائلة المالكة.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال بيرس تصريحه الاخير بينما كان على الهواء في برنامجه (صباح الخير يا بريطانيا) وقال إنه لم يصدق أي كلمة قالتها ميجان خلال حديثها مع أوبرا وينفري، ويقصد بحديثه مهاجمة ميجان ولم يقصد أوبرا.

وأثارت الحلقة الخاصة بـ بيرس مورجان الجدل، خاصة أنه انسحب من البرنامج بعد خلاف على الهواء مع زميل له انتقده لاستمراره في إلقاء التهم على الدوقة السابقة ميجان، لكن بيرس أكد إدانته لها.

واتضح بعد تقديم ميجان الشكوى، أنها واحدة من 41 ألف شكوى تم تقديمها ضد بيرس بعد تعليقه على ظهور ميجان ماركل التي بثته القناة، وقالت الهيئة المنظمة في وقت سابق من هذا الأسبوع: "لقد بدأنا تحقيقا في حلقة يوم الإثنين من صباح الخير يا بريطانيا وفقا لقواعدنا الخاصة بالأذى والجريمة".

وبعد انسحابه من الحلقة المثيرة للجدل، اتضح ان ماركل قد اتصلت لتقديم شكوى رسمية ضده، ولكنه كان قد تقدم باستقالته، وقال مورجان الذي دعمه عدد من أصدقاءه المشهورين إنه فقد وظيفته لأنه اختار عدم الاعتذار عن تصريحاته.
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