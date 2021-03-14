أسعار سيارات جي إم سي GMC الجديدة في السعودية .. صور

يعشق سائقو السيارات بالمملكة العربية السعودية ، قيادة الطرازات ذات الأحجام الضخمة، مثل سيارات الـSUV والدفع الرباعى، للعديد من الأسباب، أولها لارتفاعها الكبير على الأرض ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج اثناء دخولهم الى الصحراء.





وينتظر عشاق هذه الفئة من السيارات داخل المملكة العربية السعودية ، طرح الشركات المختلفة المصنعة لهذه الفئات لموديلات العام، حتى يحصلون عليها مثل شركة جي ام سي gmc ، والتى طرحت مؤخرا طراز يوكن 2021 بحجم أكبر عن السابق وشخصية مهيبة.





وتستمد السيارة جي ام سي يوكن 2021 قوتها من خيارين للمحركات، الأول 5300 سي سي 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر والآخر لفئة دينالي سعة 6200 سي سي 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر، متصل بفتيس أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر ونظام تعليق متكيف مع الطريق و التضاريس.





وتأتى السيارة جي ام سي يوكن 2021 ، بشبك أمامي كبير يحيط به مصابيح أمامية على شكل حرف C مبهر ، و مصابيح نهارية مدمجة ومصابيح ضباب عمودية بمصد بارز اكثر، مع خلفية بمصابيح على شكل حرف L و جنوط جنوط 18 أو 20 أو 22 انش.





أما المقصورة الداخلية للسيارة جي ام سي يوكن 2021 ، فتأتى أكثر فخامة كعادت الشركة ، حيث انها تضم تنجيد جلد وزخارف خشب، و شاشة معلومات ترفيهية 10.2 بوصة، شاشة عرض علوية 15 بوصة، شاشة خلفية 12.6 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي 14 سماعة بوز، سقف بانوراما وثلاجة.





وتحتوى السيارة جي ام سي يوكن 2021 على العديد من أنظمة سلامة ومساعدة السائق النشطة، مثل 7 اير باج و مساعد ركن، رؤية محيطية، تنبيه بالمشاة، نظام تعليق متكيف .





وتأتى أسعار السيارة جي ام سي يوكن 2021 ، بأربع فئات سعرية مختلفة داخل السوق السعودى للسيارات ، وهى كالتالى .

- جي إم سي يوكن SLE 2021 ، بسعر 218,816 ريال .

- جي إم سي يوكن SLT 2021 ، بسعر 251,016 ريال .

- جي إم سي يوكن AT4 2021 ، بسعر 283,216 ريال .

- جي إم سي يوكن دينالي 2021 ، بسعر 322,316 ريال .