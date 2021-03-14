خاص.. حقيقة اهتمام النصر السعودي بضم الشناوي وكهربا والونش

كشف الصحفي السعودي عاطف الأحمدي، حقيقة اهتمام نادي النصر بضم ثنائي الأهلي محمد الشناوي ومحمود كهربا ومدافع الزمالك محمود الونش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الساعات الماضية إلى رغبة النصر السعودي في التعاقد مع الشناوي وكهربا والونش، خلال الصيف المقبل.









وقال عاطف الأحمدي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "ما تردد عن رغبة النصر في التعاقد مع الشناوي وكهربا والونش غير صحيح حتى هذه اللحظة، بسبب عدم حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية".









وأضاف: "من وجهة نظري أن النصر لن يتعاقد مع الثلاثي المصري مع كامل احترامي لهم، لأن النصر يمتلك لاعبين مميزين في هذه المراكز".









يذكر أن شهادة الكفاءة المالية في المملكة العربية السعودية، تمنح للأندية التي استطاعت الوفاء بجميع الالتزامات المالية المستحقة عليها.









ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 33 نقطة.