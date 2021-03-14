نقيب الزراعيين يفتتح أعمال دورة إستراتيجيات الأمن القومي بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، دورة استراتيجيات الأمن القومي التي تنظمها نقابة الزراعيين، بمشاركة 100 متدرب من النقابيين الزراعيين وأبناء النقابيين الزراعيين وأبناء الكنيسة المصرية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، بحضور خلف زناتي نقيب المعلمين ، والدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي ، والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، وصلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين ، وممثلين للكنسية المصرية واللواء احمد يسري المشرف علي الدورات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.





وقال «خليفة»، في كلمته الإفتتاحية، إن الدورة تستهدف التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من أعدائها، وآخرها مؤامرة 31 دولة للنيل من الدولة المصرية بزعم أنها لا تقدر حقوق الإنسان، موضحا أن الدورة تأتي في إطار حرص النقابة علي تعميق الوعي بالأمن القومي المصري لدي جموع الزراعيين وأسرهم وتحقيق الشفافية في التعامل مع المؤامرات الخارجية «الهدامة» وكيفية الرد عليها بالحجج والأدلة.





وأضاف نقيب الزراعيين ان تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل علي زرع قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أنها تعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء «مصر الجديدة» التي ينشدها جموع المصريين.





وأشار إلي أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة نقابة الزراعيين لتأهيل المهندسين الزراعيين لأعمال القيادة الإدارية ورفع كفاءة ادارة هذه الاعمال التي تخدم الدولة المصرية فضلا عن أهميتها في نشر قيم الولاء والانتماء للوطن بما ينعكس علي الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح والتي تنشدها مصر.



