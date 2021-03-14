محافظ القاهرة: الشهيد يتمنى العودة للدنيا لينال الشهادة مرة أخرى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمناسبة يوم الشهيد ، لتكريم عدد من أسر شهداء الوطن ومصابي العمليات الحربية، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ورجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي الأزهر والكنيسة .





وأكد المحافظ، في كلمته أن عظمة التاريخ فى عظمة أحداثه ، وعظمة أحداثه فى عظمة صانعيه ، وعظمة صانعيه فى عظمة تضحياتهم فهي ليست دروس وعبر الماضي فقط بل نور يضئ الطريق إلى المستقبل ، مشيرًا إلى أنه تم اختيار يوم 9 مارس من كل عام كرمز للإحتفال بيوم الشهيد تخليدًا لذكرى إستشهاد عزيزة على مصر شعبًا وجيشًا وهي ذكرى إستشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى إستشهد عندما كان يتفقد أبناءه المقاتلين فى هذا اليوم عند معبر المعدية شرق مدينة الإسماعيلية .





وأضاف محافظ القاهرة ، أن ذكرى ذلك اليوم تعد إبرازًا للقدوة والمثل العليا لمصر بأن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها وتخلد ذكراهم وترعى أسرهم عرفانًا بما قدموه لمصر.





وأشار إلى أن سقوط الشهداء يتوالى عبر التاريخ من أجل الحفاظ على كيان ومكانة مصر ، أما مكانة جنود القوات المسلحة فعرفت فى الحديث الشريف " إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندًا كثيفًا فهم خير أجناد الأرض وهم فى رباط إلى يوم القيامة " .





وأضاف أن الشهيد هو الذى يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى فى سبيل الله وذلك لما رآه من فضل ربه وما أعده الله للشهداء ، وقد جاء في حديث الرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم " ما من قطرة دم أحب إلى الله تعالى من قطرة دم أسيلت فى سبيل الله أو قطرة دمع فى جوف الليل من خشيته " ، ونحن لا نملك ألا أن نحنى الرؤوس لهؤلاء الأبطال من تلك الأجيال العظيمة على ما قدموه لشعب مصر من تضحيات باذلين أروحهم فداءً لوطنهم لترفع راياته عالية.





وأكد أن يوم 9 مارس من كل عام هو تاريخ سطره دماء الشهداء نفتخر بهم ونعتز بما يقدمه رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من تضحيات ويقدموا يومًا بعد يوم شهداء لهذا الوطن ، وسوف يظل ذلك اليوم علامة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية ودرسًا لأجيال متعاقبة على مدى التاريخ ، مشيرًا إلى أن مصر وما تحققه من بناء وتنمية فى كل المجالات تحت رؤية قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، القائد الأعلى للقوات المسلحة هو تحقيقًا لحلم المصريين لحياة كريمة ولتحقيق الخير للوطن وشعبه .



