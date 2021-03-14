رسميًا .. مصيلحى يوقع عقود استضافة الاتحاد السكندرى للبطولة العربية لكرة السلة

وقع صباح اليوم محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على عقود استضافة نادى الاتحاد السكندرى للبطولة العربية رقم " 33 " مع الاتحاد العربى لكرة السلة مُمثلًا في العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة و التى من المُقرر إقامتها في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر القادم.





و ذلك بحضور حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد فؤاد و أحمد عبد المجيد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و محمد جمعة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .





وقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خالص الشكر و التقدير للواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة و العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة للثقة الكبيرة من جانبهم بإسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى بطل مصر و العرب و حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في أخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان و عام 2019 بالمغرب.





و أشاد رئيس النادى بالسادة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه لدعمهم و مساندتهم طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.



