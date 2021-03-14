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رياضة

رسميًا .. مصيلحى يوقع عقود استضافة الاتحاد السكندرى للبطولة العربية لكرة السلة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:02 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
وقع صباح اليوم  محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على عقود استضافة نادى الاتحاد السكندرى للبطولة العربية رقم " 33 " مع الاتحاد العربى لكرة السلة مُمثلًا في العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة و التى من المُقرر  إقامتها في الفترة من 9 إلى 19 أكتوبر  القادم.

و ذلك بحضور  حازم الرجال أمين الصندوق و أحمد فؤاد و أحمد عبد المجيد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية و محمد جمعة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .

وقدم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة  محمد مصيلحى خالص الشكر و التقدير للواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى لكرة السلة و العميد عبد الله شلبى الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة للثقة الكبيرة من جانبهم بإسناد تنظيم البطولة العربية القادمة لنادى الاتحاد السكندرى بطل مصر و العرب و حامل لقب البطولة العربية لكرة السلة في أخر نسختين من البطولة عام 2018 بلبنان و عام 2019 بالمغرب.

و أشاد رئيس النادى بالسادة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخه لدعمهم و مساندتهم طلب زعيم الثغر فى تنظيم هذه البطولة الكبيرة التى تضم أقوى الفرق العربية.

و أكد  محمد مصيلحى أن نادى الاتحاد السكندرى قادر على تنظيم بطولة تليق بسمعة و تاريخ زعيم الثغر العريق و أنه جارى تشكيل مجموعة من اللجان و ورش العمل لإخراج هذا الحدث الهام بالشكل الذى يليق بنادى الاتحاد السكندرى أحد أكبر و أعرق الأندية المصرية و العربية .
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