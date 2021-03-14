نشرة أخبار العالم.. تفاصيل جديدة حول حادث السلط في الأردن.. الإمارات تختبر تقنية جديدة للكشف عن كورونا في أقل من دقيقة.. والكشف عن هوية أول زعيم يلتقي بايدن في البيت الأبيض

أوروبا تعترف بخطأها حول لقاحات فيروس كورونا

صحيفة يابانية تكشف هوية أول زعيم يلتقي بايدن في البيت الأبيض

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث السلط في الأردن.. ورئيس الوزراء: حادث لا يمكن تبريره

في أقل من دقيقة.. الإمارات تختبر تقنية جديدة للكشف عن كورونا

الحظر مستمر.. الكويت تدرس توجها جديدا خلال اجتماع طارئ اليوم





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





أوروبا تعترف بخطأها حول لقاحات فيروس كورونا

كشف مسئول رفيع المستوى بالمفوضية الأوروبية، إن الخطط التي اتبعتها دول القارة، شابتها أخطاء عدة، داعيًا إلى تصحيحها في أقرب فرصة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر "فرانس تيمرمانز " نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا الأوروبية، تضمنت أخطاء عدة، كان من ضمنها شراء الدول الأوروبية للقاحات فيروس كورونا.

وقال تيمرمانز :"هذه حقيقة. لقد تم ارتكاب أخطاء في كل من بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عند طلب شراء اللقاحات".

ودعا تيمرمانز إلى عدم التسرع، وإجراء التقييم بعد انتهاء الوباء، مشددا على أن الطلب المشترك للقاحات، كان خطوة صحيحة. ولكن هذه الاتفاقية كانت في مصلحة الدول الغنية مثل ألمانيا، أي إن خطط اللقاحات في الدول الأوروبية لم يتم الاستفادة منها على الوجه الصحيح لتوزيع عادل.





صحيفة يابانية تكشف هوية أول زعيم يلتقي بايدن في البيت الأبيض

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية، أنه من المرجح أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بالرئيس الأمريكي جو بايدن في 9 أبريل، ليكون أول زعيم أجنبي يلتقي زعيم واشنطن في البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة، دون أن تذكر مصادرها، إنه من المتوقع أن يتفق الزعيمان على تعزيز التحالف الثنائي، والتزامهما بحرية المرور في المحيطين الهندي والهادئ.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أول زعيم أجنبي يجتمع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.





الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادث السلط في الأردن

قال وزير الصحة الأردني المكلف مازن الفراية، اليوم الأحد، إن 9 أشخاص توفوا جراء فيروس كورونا في مستشفى السلط أمس، مشيرًا إلى أن 6 منهم توفوا أثناء نفاذ الأكسجين.

وأضاف الفراية، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط استمر لمدة ساعتين منذ السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة والنصف، أمس السبت.

وأشار إلى أنه في تمام الساعة 7:12 أمس ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط، موضحًا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى.

ولفت الوزير إلى تعيين متصرف مختص في كل المستشفيات وظيفته حل المشاكل، مؤكدًا أن السلطات تعمل على ضمان عدم تكرار حادثة السلط في أي مستشفى آخر.

كما أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن حادث مستشفى السلط لا يمكن تبريره، مشيرًا إلى أنه لا يساعد على ثقة المواطنين.

وقال الخصاونة، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم، الأحد: "نحن بحاجة إلى ثورة إدارية واستثمارية".

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه، كما تمت إقالة مدير المستشفى.

في أقل من دقيقة.. الإمارات تختبر تقنية جديدة للكشف عن كورونا

أعلنت إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عن البدء في تطبيق تجارب على تقنية جديدة تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق التنفس خلال دقيقة واحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تجري جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في الإمارة، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، التجارب على 2500 شخص لتقييم دقة الاختبار الجديد.

وذكر مسؤولون في الهيئة أن التجارب تجرى بالتعاون مع شركة تابعة لجامعة سنغافورة، موضحين أن الشركة أجرت تجارب على 180 شخصًا، وقد حقق الاختبار الجديد نتائج راوحت نسبتها بين 93 في المائة إلى 95 في المائة.

ويتميز هذا الفحص بالسهولة، فكل ما يحتاجه الشخص هو النفخ في قطعة ذات استخدام واحد، وهي متصلة بنظام أخذ عينات تنفس عالي الدقة، حيث يتم تحليل الزفير في الجهاز لتحديد وجود الفيروس من عدمه في أقل من دقيقة.

الحظر مستمر.. الكويت تدرس توجها جديدا خلال اجتماع طارئ اليوم

كشفت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة الكويتية، أن لجنة "طوارئ كورونا" ستناقش خلال اجتماعها اليوم، الأحد، مع الجهات المعنية، آخر تطورات الوضع الوبائي في البلاد بناء على التقارير الصحية، وستبحث نتائج تقييم الحظر الجزئي بعد مرور أسبوع على فرضه.

ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر قولها إن اللجنة ستسلم تقريرا مفصلًا لمجلس الوزراء لمناقشته في جلسته المقبلة، مشيرة إلى أن "الحظر الجزئي مستمر على حاله" من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحًا، على أن يتم تقييم الأوضاع مجددا عقب مرور أسبوع ثان.

وأوضحت أن الاجتماع سيتضمن جملة محاور حول مقياس انتشار كورونا في الأيام الماضية، ومن المرجح أن يتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات بعد الخامسة مساء، وستناقش الجهات المعنية أسباب الاختناق المروري الذي شهدته شوارع البلاد منذ أول أيام الحظر.

ووفق المصادر، فإن عددًا من الوزراء المعنيين عقدوا اجتماعًا، أول من امس، لمناقشة أهم المستجدات على صعيد الوضع الوبائي، واستعرضوا المقترحات والقرارات المطلوبة لكبح جماح كورونا وتقليص الوفيات والإصابات ودخول العناية المركزة.