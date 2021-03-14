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شهر أمراض الأوعية الدموية والفرق بينها

الأحد 14/مارس/2021 - 05:00 م
شهر امراض الاوعية
شهر امراض الاوعية الدموية والفرق بينها
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اسماء محمد
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن الامراض التى تصيب الشرايين والاوعية الدموية كثيرة ومتعددة فهى لاتقتصر على الدوالى التى تظهر فى اسفل القدم او فى اى جزء منها.

واضاف " الدالى" اشهر امراض الدوالى والفروق بينها التوسع في الشريان الأبهر من أهم أمراض الأوعية الدموية والتي تستوجب اليقظة والحذر منها، فهي الحالة التي يعاني فيها المريض من توسع في الشريان الأبهر، وهو أكبر شريان في الجسم، ويكون التوسع غالبًا في الجزء البطني، حيث تكون هناك زيادة في قطر الشريان بأكثر من 50% من قطره الأصلي.

وقال الدكتور وليد الدالي، إن أمراض الشرايين السباتية  يتعرض خلالها المريض للاصابة بانسداد أو ضيق في الشرايين السباتية نتيجة تصلب الشرايين، مما يقلل الدم الواصل للدماغ، وقد يسبب بعض الأعراض التي تشبه الجلطات الدماغية.

وأضاف الدالى أن ضيق الأوعية الدموية الطرفية عبارة عن ضيق أو انسداد في أحد الشرايين، نتيجة تصلب الشرايين، ويزيد احتمال حدوث هذه الحالة لدى مرضى السكري ومرضى الضغط والمدخنين المزمنين.

مشيرا إلى أنه يعتمد اختيار الطريقة الأنسب لعلاج الدوالي على تقييم الطبيب للحالة، فبعض الحالات لا تستدعي الخضوع لأي عمليات ويكتفي استشاري الأوعية الدموية بوصف جوارب الضغط للمريض لتخفيف آلام الدوالي إلى جانب تقديم بعض النصائح مثل الاهتمام بممارسة الرياضة ورفع الساقين أثناء الجلوس أو النوم.
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