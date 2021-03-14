انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة

التريمتون، البوتوكس وحمض الهيالورونيك وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة للبشرة، جميعها علاجات تعطي نتائج واضحة على الفور، إلا أن هذه العلاجات الكيميائية تفقد فعاليتها على المدى الطويل، ول هذا يفضل الأغلبية دائمًا اختيار المستحضرات الطبيعية.



