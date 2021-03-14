ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:33 م
الشيخوخة
الشيخوخة
Advertisements
حياة عبد العزيز
التريمتون، البوتوكس وحمض الهيالورونيك وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة للبشرة، جميعها علاجات تعطي نتائج واضحة على الفور، إلا أن هذه العلاجات الكيميائية تفقد فعاليتها على المدى الطويل، ولهذا يفضل الأغلبية دائمًا اختيار المستحضرات الطبيعية.

ووفقا لموقع "novosti"، فإن البشرة النضرة الناعمة، مع أقل عدد ممكن من التجاعيد على الوجه، هو الخيار المثالي الذي تسعى إليه كل امرأة، بغض النظر عن عمرها وما إذا كانت التجاعيد ظاهرة بالفعل على وجهها، والتجاعيد أمر لا مفر منه بالتأكيد، ولكن يمكنك إرضاءها ومعالجتها بأقنعة بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك.

قناع الكيوي الطبيعي هو الخيار الأفضل للبشرة المتعبة والبشرة التي تفتقر إلى المرونة والوجه ذو التجاعيد الأولى، ولصنع هذا القناع تحتاجين فقط كيوي واحد وملعقة صغيرة من العسل. 

طريقة التحضير :
- عصر حبة كيوي وإخراج الماء الزائد منه.
- أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى الكيوي المسحوق والمضغوط. 
- امزجي كل شيء جيدًا وضعيه على البشرة. 
- اتركي القناع الناتج على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة علاج بثور الوجه في يوم واحد

طريقة علاج النمش نهائيا بالليمون والصبار

وداعا لجميع مشاكل البشرة بهذه الفاكهة المذهلة

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

البوتكس والفيلر يتصدران التريند بسبب بسمة وهبة.. ما الفرق بينهما

ترشيحاتنا

50 دعاء بعد صلاة العصر مستجاب مكتوب .. يقضي الله به حاجتك ويفرج همك ويوسع رزقك

إحالة أحداث مباراة الشرقية للدخان والفيوم إلى الانضباط

بريطانيا تسجل انخفاضًا قياسيًا في وفيات كورونا

3 نجوم أهلاوية يربكون حسابات حسام البدري فى منتخب مصر

ننشر نص تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة التحرش بطفلة المعادي

هل للأخت المتوفاة قبل رحيل الوالد بسنوات نصيب من الميراث؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة

شاهد .. مرسيدس طراز AMG A35 المعدلة باسم RS 400 kit

بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة