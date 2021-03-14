انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة

التريمتون، البوتوكس وحمض الهيالورونيك وغيرها من المواد الكيميائية المستخدمة للبشرة، جميعها علاجات تعطي نتائج واضحة على الفور، إلا أن هذه العلاجات الكيميائية تفقد فعاليتها على المدى الطويل، ولهذا يفضل الأغلبية دائمًا اختيار المستحضرات الطبيعية.
ووفقا لموقع "novosti"، فإن البشرة النضرة الناعمة، مع أقل عدد ممكن من التجاعيد على الوجه، هو الخيار المثالي الذي تسعى إليه كل امرأة، بغض النظر عن عمرها وما إذا كانت التجاعيد ظاهرة بالفعل على وجهها، والتجاعيد أمر لا مفر منه بالتأكيد، ولكن يمكنك إرضاءها ومعالجتها بأقنعة بمكونات طبيعية موجودة في مطبخك.
قناع الكيوي الطبيعي هو الخيار الأفضل للبشرة المتعبة والبشرة التي تفتقر إلى المرونة والوجه ذو التجاعيد الأولى، ولصنع هذا القناع تحتاجين فقط كيوي واحد وملعقة صغيرة من العسل.
طريقة التحضير :
- عصر حبة كيوي وإخراج الماء الزائد منه.
- أضف ملعقة صغيرة من العسل إلى الكيوي المسحوق والمضغوط.
- امزجي كل شيء جيدًا وضعيه على البشرة.
- اتركي القناع الناتج على وجهك لمدة نصف ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.