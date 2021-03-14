ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صحة المرأة : تحويل مبادرة الكشف عن سرطان الثدي إلى برنامج متكامل .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
قال  الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إنه تم تحويل المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الثدى إلى برنامج متكامل يشمل تشخيص العلاج، لافتًا إلى أن  الوحدات الصحية المتنقلة فى المحافظات المختلفة هى خطوة أولى للسيدات للكشف المبكر عن السرطان.

وأشار  عبد العظيم، خلال لقاء لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن السيدات يجب تشخيصهن في مرحلة مبكرة كالدول الغربية، مشددًا على أهمية الأمر في زيادة نسبة الشفاء، حتى لو كانت إمكانيات العلاج ضعيفة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تقديم أفضل أنواع الجراحة والأدوية مهما كانت كلفتها، بأفضل تدريب طبي وإمكانية لتشخيص الأنسجة وتطوير منظومة العلاج.

وأكد رئيس البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، أن نسبة مساهمة الدولة في العلاج والتشخيص تبلغ 100%، حيث ان التشخيص والعلاج مجانًا على نفقة الدولة مهما كانت صعوبة الجراحة المنفذة وتكلفتها.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر

كيا تكشف عن أول صور رسمية لـ EV6 موديل 2022 الكهربائية بالكامل

دراسة تحذر من المشي بهذه الطريقة .. تصيبك بكورونا وتعرضك للوفاة