المستشارة لن تترشح لولاية سادسة .. الألمان يختارون خليفة أنجيلا ميركل

يصوت الألمان في انتخابات ولايتين اليوم الأحد، وتؤثر نتائجهما على الموقف الوطني لكل حزب قبل تصويت سبتمبر لاختيار خليفة المستشارة أنجيلا ميركل.





ولم يختر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي ينتمي إليه ميركل مرشحه بعد ، حيث لن تترشح المستشارة لولاية سادسة.





ولا تبدو الأمور جيدة بالنسبة لاتحاد CDU في بادن فورتمبيرغ ورينلاند بالاتينات ، حيث فقد الحزب ثقة الجمهور في الطريقة التي تعامل بها مع طرح اللقاح.





فضيحة الفساد الأخيرة التي تورط فيها نواب الحزب لم تساعد أيضا.





والولايات هما الأولى من بين ست دول تتوجه إلى صناديق الاقتراع خلال عام من الانتخابات الكبرى في ألمانيا.

في ولاية بادن فورتمبيرغ ، يشغل وينفريد كريتشمان منصبه ، وهو سياسي مشهور تولى المنصب منذ عقد من الزمان وهو الشخص الأخضر الوحيد ليكون رئيسًا للوزراء في ألمانيا. يتصدر حزب الخضر استطلاعات الرأي في الولاية المحافظة الثرية ، التي تضم مصنعي السيارات مثل مرسيدس بنز وبورش. حصل حزب الخضر على 10 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد منذ عام 2017





في راينلاند بالاتينات ، تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD) من الحفاظ على ريادته على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبية رئيس وزراء الولاية مالو درير ، الذي أعيد انتخابه قبل خمس سنوات في انتصار على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. تشغل دراير منصبها منذ 2013 وهي أول امرأة تُنتخب كرئيسة للوزراء في الولاية.



