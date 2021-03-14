البدائل المناسبة للامتحانات الورقية.. خبير تربوي يجيب

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس انه خلال العام الماضي حدث تغير كبير في شكل الامتحانات وتحولت الي ابحاث مشيرا الي ان فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وغير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة.





أكد الدكور تامر خلال تصريحاته الي صدي البلد ان بعض الكليات ذات الكثافة العددية القيلة لجأت الي امتحانات الكترونية ويمكن التقييم من خلالها.





وأضاف شوقي ان يوجد الكثير من الكليات ذات الكثافة العددية القليلة تلجأ الي الامتحانات الالكترونية مثل كليات الطب والهندسة والحاسبات والمعلومات مشيرا الي ان جميع الجامعات المصرية ترفع مناهجها عن طريق المنصات الالكترونية الي أنشأتها الجامعات .





وأشار الدكتور تامر الي إن الامتحان الالكتروني يحتاج إلى بنية تحتية قوية داخل الجامعات المصرية مشيرا الي انه لا يمكن الاستغناء عن الامتحان بالشكل التقليدي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .





وأكد أن الجامعات المصرية نجحت الكليات في تلقي الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات إلكترونيا وكانت خطوة إيجابية وزادت من تنمية مهارات الطلاب العلمية والفكرية ولكن الكثير من الطلاب لجأوا إلى المكتبات لشراء أبحاث لكي يتخطوا المرحلة دون تحصيل المادة العلمية .