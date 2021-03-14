سميرة سعيد تطرح برومو أغنية متاهة

طرحت الفنانة سميرة سعيد، برومو أغنية "متاهة" عبر جميع وسائل التواصل الأحتماعي الرسمية إستعدادًا لطرح الفيديو كليب الكامل غدًا عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة .. ده انا مش خايفة والله مرعوبة".
يذكر إن من أهم ألبومات سميرة سعيد ألبوم " عايزة اعيش " وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة ومن أكثر الأغاني التى حققت نجاحا فى الألبوم أغنيتى " هوا هوا " و " ما محصلش حاجة ".
وتتميز سميرة سعيد، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات.