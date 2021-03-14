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فن

سميرة سعيد تطرح برومو أغنية متاهة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:33 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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آيه عاطف
طرحت الفنانة سميرة سعيد، برومو أغنية "متاهة" عبر جميع وسائل التواصل الأحتماعي الرسمية إستعدادًا لطرح الفيديو كليب الكامل غدًا عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة .. ده انا مش خايفة والله مرعوبة".

يذكر إن من أهم ألبومات سميرة سعيد ألبوم " عايزة اعيش " وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة ومن أكثر الأغاني التى حققت نجاحا فى الألبوم أغنيتى " هوا هوا " و " ما محصلش حاجة ".

وتتميز سميرة سعيد، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التى تخطف الأنظار دائما خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات.

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