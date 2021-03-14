سميرة سعيد تطرح برومو أغنية متاهة

تقول كلمات الأغنية: "بقينا انا وانت حبيبي في وسط غيبوبة .. ده انا مش خايفة والله مرعوبة".

يذكر إن من أهم ألبومات سميرة سعيد ألبوم " عايزة اعيش " وحققت من خلاله نجاحا كبيرا ونسبة استماع مرتفعة ومن أكثر الأغاني التى حققت نجاحا فى الألبوم أغنيتى " هوا هوا " و " ما محصلش حاجة ".