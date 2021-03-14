طريقة عمل عجينة السكر لتزيين التورتة

لتزيين التورتة والكيك والكاب كيك نقدم لك اسهل واسرع طريقة لعمل عجينة السكر جربيها معنا بالخطوات
المقادير :
1 كوب سكر بودرة
2 ملعقة كبيرة عسل ابيض
ألوان غذائية
طريقة التحضير :
1. احضري اناء ضعي فيه السكر مع العسل بالتدريج..
واخلطيهم مع بعض .
2. قومي برش القليل من السكر البودرة او النشا على الرخامة.
3. قومي بعجنها الى ان تكون عجينة ملساء .
4. ضيفي الالوان الغذائية حسب اللون المطلوب .
5. واعجني الى ان تصبح العجينة باللون المطلوب ..
سواء فاتح او غامق.
6. الآن أصبحت العجينة جاهزة لتشكلها .
ملحوظة هامة :
أخرجي الجزء المراد تشكيله فقط..
مع مراعاة تغطية بقية العجينة لكي لا تجف منك.