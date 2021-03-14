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طريقة عمل عجينة السكر لتزيين التورتة

الأحد 14/مارس/2021 - 09:20 م
صدى البلد
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ريهام قدري
لتزيين التورتة والكيك والكاب كيك نقدم لك اسهل واسرع طريقة لعمل عجينة السكر جربيها معنا بالخطوات 


المقادير  :
 1 كوب سكر بودرة
 2 ملعقة كبيرة عسل ابيض 
ألوان غذائية 
طريقة التحضير  :
1. احضري اناء ضعي فيه السكر مع العسل بالتدريج.. 
      واخلطيهم مع بعض . 
2.  قومي برش القليل من السكر البودرة او النشا على الرخامة. 
3. قومي بعجنها الى ان تكون عجينة ملساء . 
4. ضيفي الالوان الغذائية حسب اللون المطلوب . 
5. واعجني الى ان تصبح العجينة باللون المطلوب .. 
      سواء فاتح او غامق. 
6. الآن أصبحت العجينة جاهزة لتشكلها . 
ملحوظة هامة  :
أخرجي الجزء المراد تشكيله فقط.. 
مع مراعاة تغطية بقية العجينة لكي لا تجف منك.

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