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فن

شاهد.. طرح بوسترات مسلسل الاختيار 2

الأحد 14/مارس/2021 - 09:27 م
صدى البلد
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أحمد البهى - خالد صواف
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار" البوسترات الدعائية الأولى للعمل، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

يدور العمل الفني عن بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

يذكر أن "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى ، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبير. 

كان الفنان محمد منير، أعلن انتهاءه إلى تسجيل أغنية لمسلسل "الاختيار 2" بعدما قدمت الفنانة أصالة العام الماضى الأغنية الخاصة بالعمل. 

شاهد.. طرح بوسترات مسلسل الاختيار 2
شاهد.. طرح بوسترات مسلسل الاختيار 2
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