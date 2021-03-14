أحمد موسى مشيدا بحجم العمل في العاصمة الإدارية: بلدنا حلوة

عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، أظهرت مدى التقدم في العمل في عدد من الأحياء.





وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «بلدنا حلوة غصب عن أي حد» وسنظهر مدى العمل والتقدم والبناء في بلدنا مهما حاول الخونة الهدم.





وأضاف أن الشركات الخاصة والوطنية تقوم بالعمل في العاصمة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف فقط من أجل سرعة الإنجاز، لكن لا دخل لها بأعمال البناء.





وتابع أن الحي الحكومي لوحة فنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وعند اكتمال الأعمال ستظهر الروعة بصورة أوضح في ظل ترتيبات على أحدث الأنظمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد سيكون على الطاقة الشمسية في كل الوزارات والهيئات.