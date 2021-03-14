ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى مشيدا بحجم العمل في العاصمة الإدارية: بلدنا حلوة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:33 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من الأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، أظهرت مدى التقدم في العمل في عدد من الأحياء.

وقال أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «بلدنا حلوة غصب عن أي حد» وسنظهر مدى العمل والتقدم والبناء في بلدنا مهما حاول الخونة الهدم.

وأضاف أن الشركات الخاصة والوطنية تقوم بالعمل في العاصمة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بالإشراف فقط من أجل سرعة الإنجاز، لكن لا دخل لها بأعمال البناء.

وتابع أن الحي الحكومي لوحة فنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وعند اكتمال الأعمال ستظهر الروعة بصورة أوضح في ظل ترتيبات على أحدث الأنظمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد سيكون على الطاقة الشمسية في كل الوزارات والهيئات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكري يناير .. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على الإخوان ونشطاء 6 أبريل وبي بي سي

الإسكان: عدد العمالة في العاصمة الإدارية اقترب من 400 ألف.. فيديو

نائب وزير الإسكان: العاصمة الإدارية تضم أكثر من 300 ألف عامل .. فيديو

البيئة: نستهدف الوصول إلى تدوير 80% من المخلفات بمصر

نائب بالشيوخ: العاصمة الإدارية نقلة نوعية وفريدة على مستوى الشرق الأوسط

تشطيبات على أعلى مستوى.. أحمد موسى يجري جولة داخل مبنى وزارة المالية في العاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. مؤلف الاختيار 2 يكشف ما يتناوله المسلسل من أحداث قبل عرضه

جماهير الأهلي تشن حملة لإلغاء اشتراك قناة beinsports بعد تعيين أحمد الطيب مذيعا لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

الخفافيش.. العلماء يكتشفون فيروسا جديدا مطابقا لكورونا

مصدر أمنى ينفى وجود توتر بين الأجهزة الأمنية والقضائية عقب حبس عدد من الصحفيين

كاد يتسبب في أزمة دولية كبرى.. نتنياهو يتراجع عن قرار لمعاقبة الأردن بسبب إلغاء زيارته للإمارات

استرازينيكا تعلن خبرا سارًا بشأن لقاحها المضاد لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته