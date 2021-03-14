حازم شريف:وفرنا 20 مليون فرصة عمل بالعاصمة الإدارية

قال حازم شريف رئيس مجلس إدارة شركة إيدج القابضة، إن الفترة الحالية تشهد إقبالا كبيرا علي شراء الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية.





وتابع شريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدي البلد"،:" مصر حققت نموا إقتصاديا كبيرا في المشروعات القومية، مضيفا:" لدينا مشروع سكني علي مساحة 30 فدان بالعاصمة الإدارية".





أشار رئيس مجلس إدارة شركة إيدج القابضة إلي أنهم يدشنون إنشاء عدد من الأبراج في العاصمة الإدارية، مضيفا:" لدينا مشروع جديد كل 8 شهور في العاصمة الإدارية".





وأوضح:" العاصمة الإدارية توفر العديد من فرص العمل في المهن المختلفة، مردفا:" إحنا مش لاقيين عمالة ووفرنا 20 مليون فرصة عمل".





وأضاف:" العمل في العاصمة الادارية الجديدة يحقق الكثير من الأرباح لكل من يعملون بها، معقبا:" 300 ألف شخص سيكونوا في إفتتاح العاصمة".





وأكمل:" بدأنا العمل في العاصمة الإدارية منذ عام 2016 والآن نواصل العمل في مدينة العلمين الجديدة، موضحا:" العاصمة تحتاج إلي ما لا يقل عن 10 ملايين شخص للعمل بها".





واختتم حديثه قائلا:" هناك أكثر من 100 مطور عقاري في العاصمة الإدارية، مشيرا إلي أنه هناك إلتزام بالتوقيتات وفقا لجدول زمني لتسليم الوحدات السكنية.