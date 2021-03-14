ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إصابات أسر بالكامل.. الصحة تكشف حقيقة ظهور موجة ثالثة من كورونا .. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 11:44 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن هناك تهاونا من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. مؤكدة أننا نعلم لماذا  تزيد إصابات فيروس كورونا ولا تقل وهذا بسبب التصرفات الخاطئة التي تتم داخل البيوت والدليل علي ذلك هو إصابات اسر بالكامل بفيروس كورونا.


وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " :  الدولة الأن تعمل علي اخذ إجراءات استباقية لاحتمالية زيادة الإصابات وبالتالي الخطوات الاستباقية ستجعلنا مستعدين لأي شيء سيحدث في ارتفاع إصابات كورونا.


وأوضحت أننا قادمون علي فترة المواسم الاجتماعية ودخول شهر رمضان ويجب علي المواطنين اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الأزمة حتي لا نكون بصدد موجة ثالثة من الفيروس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إلغاء تصوير مسلسلي غادة عبد الرازق ومصطفى شعبان في لبنان بسبب كورونا

أمير المدينة المنورة: السعودية ساهمت في الحد من انتشار كورونا حول العالم بإجراءات استباقية

رئيس صحة البرلمان لـ صدى البلد: أتوقع موجة ثالثة من كورونا نهاية شهر مارس .. نسعى لإصدار تشريعات لتقدير الفريق الصحى ماديا وأدبيا.. واستجواب الوزيرة أمر وارد حال ثبوت تقصيرها..شاهد

رئيس صحة البرلمان يوجه رسالة تحذير للمواطنين بشأن فيروس كورونا

رئيس اتحاد الكرة الطائرة يكشف حقيقة إصابة 14 لاعبا بـ كورونا في منتخب الناشئين

دون إصابات محلية أو وفيات.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

الكويت.. أول تعليق من الفنان طلال سام المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار

كاد يتسبب في أزمة دولية كبرى.. نتنياهو يتراجع عن قرار لمعاقبة الأردن بسبب إلغاء زيارته للإمارات

صورته بموبيلها ونشرته على فيس بوك.. ضبط بائع تحرش بفتاة في المترو

فتاة تبتلع 6 مشابك في بطنها شهرا بسوهاج.. وهذا ما حدث

مدرب فيتا كلوب: المعاملة مع الأهلي بالمثل.. و"الأحمر" أصر على مواجهتنا ليلًا

بتهمة التحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 4 مواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته