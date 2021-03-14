إصابات أسر بالكامل.. الصحة تكشف حقيقة ظهور موجة ثالثة من كورونا .. فيديو

قالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، إن هناك تهاونا من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. مؤكدة أننا نعلم لماذا تزيد إصابات فيروس كورونا ولا تقل وهذا بسبب التصرفات الخاطئة التي تتم داخل البيوت والدليل علي ذلك هو إصابات اسر بالكامل بفيروس كورونا.









وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي " : الدولة الأن تعمل علي اخذ إجراءات استباقية لاحتمالية زيادة الإصابات وبالتالي الخطوات الاستباقية ستجعلنا مستعدين لأي شيء سيحدث في ارتفاع إصابات كورونا.







