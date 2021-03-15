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النهر الأخضر.. متحدث الإسكان يكشف تفاصيل مشروع عملاق في العاصمة الإدارية

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:33 ص
النهر الأخضر
النهر الأخضر
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كشف عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل مشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة.

قال خطاب، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه الوزارة تعمل في أول مرحلة 11 كيلو فدان وكلها 40 ألف فدان، وعند الانتهاء منها ستكون أكبر حديقة في العالم. 

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن مشروع النهر الأخضر سيخترق العاصمة الإدارية بالكامل، مشيرا إلى أن هناك بحيرة تفاعلية على مساحة 20 فدان.

وتابع عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن العاصمة الإدارية ستحتوي على أكبر حديقة في العالم، لافتا إلى أن ستشهد أكبر ساحة احتفال للاحتفالات العالمية. 

وأكمل خطاب، أن "هذا المشروع متاح للجميع ولكل المصريين، وسيتم الوصول من خلال المونوريل السريع".

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