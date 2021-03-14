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رياضة

وكيل باتشيكو يكشف مفاجأة بشأن إقالته

الأحد 14/مارس/2021 - 11:55 م
باتشيكو
باتشيكو
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حسن العمدة
أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن المدرب فوجئ بقرار إقالته من قِبَل مجلس إدارة النادي .

وأضاف فاروق في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": باتشيكو علِمَ بدخول مجلس الإدارة في مفاوضات مع أكثر من مدير فني خلال فترة تواجده وهو ما أغضبه بشدة وكان يرى أنه لم يقصر في عمله مع الفريق، ونجح في اعتلاء قمة الدوري المصري، ولم يخفق سوى في مباراة الترجي التونسي.

واختتم فاروق: لم تكن هناك أي مشكلة في مستحقات باتشيكو لدى نادي الزمالك، وكل ما أثير حول هذا الشأن غير صحيح بالمرة.
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