عاصفة رملية.. غبار كثيف يغطي سماء العاصمة الصينية

اختفت العاصمة الصينية بكين، تحت غبار بني كثيف صباح اليوم الاثنين، نتيجة الرياح العاتية التي هبت من منغوليا الداخلية وأجزاء أخرى من شمال غرب الصين على المدينة.





وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية حالة التأهب الصفراء صباح اليوم الاثنين، قائلة إن العواصف الرملية امتدت من منغوليا الداخلية إلى مقاطعات قانسو وشانشي وخبي المحيطة ببكين، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





ووصل مؤشر جودة الهواء في بكين إلى مستوى أقصاه 500 صباح يوم الاثنين، مع وصول الجسيمات العائمة المعروفة باسم PM10 إلى 2000 ميكروجرام لكل متر مكعب في بعض المناطق.





وكانت قراءات PM2.5، وهي جسيمات أصغر تتسلل إلى الرئتين مباشرة، تقترب أيضًا من 300 ميكروجرام لكل متر مكعب، وهي أعلى بكثير من المعيار الصيني البالغ 35 ميكروجرامًا.





وتواجه بكين عواصف رملية منتظمة في مارس وأبريل عادة نتيجة قربها من صحراء جوبي الضخمة وكذلك بسبب الغابات في جميع أنحاء شمال الصين.





وعانت بكين والمناطق المحيطة بها من مستويات عالية نسبيًا من التلوث في الأسابيع الأخيرة، حيث غطى المدينة أيضًا الضباب الدخاني خلال افتتاح البرلمان في 5 مارس الماضي.



















